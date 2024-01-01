مقتل شرطي اسرائيلي واصابة 5 آخرين في عملية قرب أسدود وتحييد المنفذ..

القدس المحتلة/سما/

قتل شرطي اسرائيلي واصابة 5 آخرين في عملية اطلاق نار قرب أسدود، اليوم الثلاثاء، واطلاق نار باتجاه المنفذ.

وافادت وسائل اعلام اسرائيلية ان شخص قام باطلاق نار باتجاه اسرائيليين على طريق اسدود، وتم تحييده فيما توجهت قوات الإنقاذ إلى مكان الحادث.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، "فإن التقارير الأولية تشير إلى مقتل إسرائيلي متأثرا بجروحه الحرجة في إطلاق نار جنوب أسدود، فيما أصيب خمسة آخرين بجروح، في ظلّ الاشتباه بتنفيذ عملية إطلاق نار في موقعين.

بدورها، أعلنت إذاعة الجيش أن العملية مستمرة وأن الشرطة تدفع بمزيد من القوات إلى منطقة نير غليم قرب مدينة أسدود.