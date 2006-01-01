بعد الضربة الأولى.. هكذا رمم الحزب بنيته العسكرية

بيروت/ وكالات/

على مدى سنوات ناقشت القيادة العسكرية في حزب الله كيفية مقاربة الساعات الأولى للحرب، وسبل استيعاب الضربة الأولى وآثارها، وقد وضعت السيناريوهات المفترضة جميعها على الطاولة بما فيها اغتيال قيادات عسكرية كبيرة في الحزب، وقيام جيش الاحتلال بتوجيه ضربة عسكرية واسعة ضد 4 آلاف هدف تشمل المراكز والمقرات العسكرية والمؤسسات المدنية والصحية والاجتماعية وعلى رأسها المنشآت والقدرات العسكرية لا سيما الصاروخية منها.

القيادة العسكرية الجديدة للحزب وإدارة الحرب

في 8 أكتوبر 2023 مع بداية عمليات الدعم والاسناد لغزة من الجبهة اللبنانية اعتمد جيش الاحتلال سياسة الاغتيالات للقادة العسكريين والميدانيين للمقاومة بدءً بالشهداء القادة وسام الطويل، وطالب عبد الله، و محمد نعمة ووصولاً الى القادة الشهداء فؤاد شكر وإبراهيم عقيل وعلي كركي، فسارعت قيادة المقاومة لتطبيق الخطة الموضوعة مسبقا بتأمين حماية القيادات العسكرية من خلال إجراءات صارمة تشمل حركتهم واتصالاتهم، والأهم تحديد البدائل للشهداء القادة من معاونيهم ومساعديهم بشكل تلقائي وفوري لمنع حدوث أي خلل أو ثغرة في الميدان. جرت الأمور كما كان مخططا لها، استطاع الحزب ملأ جميع المواقع العسكرية الشاغرة بوقت قياسي لا سيما ان هؤلاء المعاونين والمساعدين لمسؤولي الوحدات يمسكون بالملفات العسكرية بالتفصيل، ولديهم الخبرة الميدانية والعسكرية الكافية التي تؤهلهم إدارة الوحدة في حالات الحرب. وبهذا تم إعادة تشكيل قيادة عسكرية جديدة التي تدير الحرب الراهنة ضد الكيان.

المعلومات تشير انه تم ملأ كافة المواقع العسكرية الشاغرة وأكد ضابط ميداني للخنادق أنه تم تعيين بدلاء لكل من:

مسؤول وحدة نصر الشهيد القائد الحاج طالب عبد الله (أبو طالب) وحل مكانه الحاج (ع. ش).

مسؤول وحدة عزيز الشهيد القائد الحاج محمد نعمة ناصر (الحاج أبو نعمة) وحل مكانه الحاج (د.ع).

الشهيد القائد السيد فؤاد شكر (الحاج محسن) وحل مكانه الحاج (أ. ط).

مسؤول وحدة الرضوان الشهيد القائد الحاج إبراهيم عقيل (الحاج عبد القادر) وحل مكانه الحاج (ح. ي).

الشهيد القائد الحاج علي كركي، وحل مكانه الحاج (ع. ح).

مع الإشارة الى ان هيكلية حزب الله التنظيمية والعسكرية مبنية على ما يُعرف بالبقع (الدوائر) التي تعتمد بشكل كبير على قدراتها وعديدها الخاص، دون الحاجة لمراجعة القيادة العسكرية العليا الا في القرارات الاستراتيجية، ولديها من الصلاحيات والهامش من المناورة للمبادرة واتخاذ القرارات المناسبة للدفاع والهجوم في الميدان.

ما هو مصير الصواريخ البالستية والدقيقة لدى المقاومة؟

لطالما كان أكبر هاجس لدى جيش الاحتلال هو القدرة الصاروخية لدى حزب الله التي تجاوز عددها 150 ألف صاروخ وفق مراكز الدراسات الغربية والإسرائيلية، لهذا سعى جيش الاحتلال خلال 18 عاما بعد عدوان تموز 2006 من خلال تكنولوجيا المعلومات، والأقمار الصناعية، والذكاء الاصطناعي، والعملاء للوصول الى إحداثيات الأماكن التي تنتشر فيها منصات الإطلاق أو المنشآت الصاروخية تحت الأرض وفي أعماق الجبال.

الحزب يحافظ على 80% من قدراته العسكرية

الحزب في المقابل كان يقوم بعملية تضليلية واسعة عبر نقل وتمويه للمنصات الصاروخية، وينفذ مناورات لتضليل العدو الإسرائيلي وإيهامه بأماكن وجود منصات وهمية او تمرير معلومات عن إحداثيات قديمة، ويؤكد الضابط الميداني للمقاومة انه رغم كل الجهد الاستخباراتي الإسرائيلي بالتعاون مع أجهزة مخابرات غربية، وقصف سلاح الجو لمئات المواقع والنقاط في الجبال والوديان في الجنوب والبقاع، وتنفيذه آلاف الطلعات الجوية والضربات الدقيقة خلال سنة من الحرب الا انه لم يستطع تدمير سوى 20 بالمئة فقط من القدرات، وان الحزب يحافظ على نحو 80 بالمئة من مخزون الصواريخ البالستية والدقيقة والطائرات المسيّرة، و الميدان أحد المؤشرات التي تؤكد ذلك، حيث تقصف المقاومة بمعدل وسطي يومي وفق الاعلام الإسرائيلي نحو 250 صاروخا من أنواع مختلفة على القواعد والمراكز العسكرية والأمنية الإسرائيلية، وكان آخرها وأهمها يوم الاحد 13 /10/2024 باستهداف معسكر "بنيامينا" لتدريب قوات النخبة غولاني في حيفا، وقتل وجرح أكثر من 110 جندي وضابط لجيش الاحتلال فيه.

إيران تواصل إرسال السلاح والصواريخ الى لبنان

يضيف الضابط الميداني للخنادق ان كل محاولات العدو الإسرائيلي لفك الارتباط مع الجمهورية الإسلامية ومنع تدفق الأسلحة والصواريخ من إيران باءت بالفشل، ويؤكد ان الامدادات العسكرية الإيرانية لم تتوقف لحظة واحدة منذ بداية الحرب حتى الساعة.

أهم الصواريخ التي تمتلكها المقاومة وما يزال عشرات الآلاف منها بحوزتها ولم تستخدمها حتى الساعة هي:

صواريخ فاتح 110، صواريخ خيبر، صواريخ زلزال، صواريخ فجر، صواريخ سكود... وكذلك صواريخ فرط الصوتية (الهايبرسونيك)، وصواريخ نور البحرية الإيرانية الصنع التي كان حرس الثورة الإسلامية قد زود فيها الحزب قبل سنوات. بالإضافة الى صواريخ (ياخونت) الروسية المضادة للسفن، ما يعني انه ما يزال لدى المقاومة الكثير من المفاجآت.

هذا المخزون يستطيع الحزب من خلاله وفق الضابط الميداني للمقاومة، استهداف كامل المواقع والقواعد والمنشآت الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وأن يمطر فلسطين المحتلة من كريات شمونة الى إيلات مرورا بعكا وحيفا وصولاً الى تل أبيب مدة سنة كاملة على أقل تقدير.

لماذا لم تستخدم المقاومة الصواريخ البالستية حتى الساعة؟

قد يسأل البعض لماذا لم يستخدم الحزب الصواريخ البالستية والدقيقة حتى الساعة، واكتفى باستعمال صواريخ الكاتيوشا والغراد وفلق 1 و2 وبركان وقادر وفادي 4.3.2.1، وأخرى نوعية لم كشف عن اسمها، يجيب خبير عسكري للخنادق أن المقاومة تخطط لحرب استنزاف طويلة تدفع بجيش الاحتلال للصراخ أولا، وسيكون لاستخدام الصواريخ البالستية _ وفق سيناريوهات معدة مسبقاً للمستقبل_ يحتفظ بها الحزب كأوراق قوة، التأثير البالغ على حسم نتائج المعركة، ووقف العدوان على لبنان وغزة.

وأشار الخبير العسكري الى ان روسيا التي تخوض حرباً مع الناتو في أوكرانيا لم تستخدم حتى الآن أسلحتها الثقيلة والاستراتيجية مثل صواريخ إسكندر، وهذا تكتيك تلجأ اليه الجيوش، فهي لا تستنفذ كامل أسلحتها وقدراتها في الأيام الأولى للحرب، لأن الحرب بخواتيمها ونهاياتها. وحربنا مع الكيان الإسرائيلي تنتهي بمن يصرخ أولا. ومع ان الحرب في بداياتها تناهى الى مسامعنا في بعض الصحف والإعلام الخليجي المتصل بغرفة عمليات القيادة الأميركية الوسطى (سنتكوم) ان الكيان يريد تحييد حيفا مقابل الضاحية، وتل ابيب مقابل بيروت، وقالت قناة كان 11 العبرية ان المستوى السياسي أعطى أوامر للمستوى العسكري بعدم استهداف بيروت والضاحية. ( اليوم الاثنين عادت المسيّرات الإسرائيلية لتحلق في أجواء بيروت والضاحية)، ومع ان المقاومة لم تعلق على مثل هذه المعلومات الصحفية الا أنها قد تكون اختبارا او لعبة او مناورة أو مؤشراً قوياً على حجم الألم والخسارة الإسرائيلية لاسيما في حيفا ثاني أكبر مدينة بعد تل بيب وعصب الحياة الاقتصادية والصناعية في الكيان.

نقلا عن الخنادق