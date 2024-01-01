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حزب الله ينشر صور عملية “العشاء الأخير” التي استهدفت لواء غولاني خلال وجودها في صالة الطعام بقاعدة
الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما/
نشر حزب الله اللبناني صورا لعملية استهداف مجموعة من قوات لواء غولاني مساء الأحد الماضي خلال وجودها في صالة الطعام بقاعدة تدريب قرب بنيامينا جنوبي مدينة حيفا.
وأظهر الفيديو رصد الحزب بواسطة الخريطة التفاعلية قاعدة رفغيم التي قال إنها المقر الرئيسي لتدريب لواء غولاني وإنها تبعد عن الحدود بـ66 كيلومترا.
وبدأت العملية بما سماها الحزب “عملية إشغال الدفاعات الجوية” والتي شملت إطلاق دفعة من الصواريخ تلاها إطلاق ما يصل إلى 6 طائرات مسيَّرة.
وتضمن الفيديو صورا تداولها الإسرائيليون لجنود يهرعون إلى الشارع ويحاولون الاحتماء من الهجمات بينما عشرات سيارات الإسعاف تحتشد في طريقها إلى موقع الضربة.
كما تضمنت الفيديو صور مروحيات في المكان المستهدف وآثار الدماء على أرضية القاعدة.
وكانت واحدة من مسيّرات حزب الله قد اخترقت الدفاعات الجوية الإسرائيلية وسقطت وسط طاولات الطعام، فجعلته “العشاء الأخير” بالنسبة إلى 4 جنود إسرائيليين لقوا مصرعهم، فضلا عن إصابة 67 آخرين.
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