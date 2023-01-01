  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

26 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف الاحتلال لعدة مناطق في قطاع غزة

الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 09:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
26 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف الاحتلال لعدة مناطق في قطاع غزة



غزة / سما/

- استشهد 26 مواطنا على الأقل وأصيب العشرات بجروح منذ منتصف الليلة الماضية، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة.

ففي مدينة خان يونس، استشهد 10 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، وفقد آخرون تحت الأنقاض، إثر قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة أبو طعيمة في بلدة بني سهيلا شرق المدينة.

كما استشهد 7 مواطنين بينهم أطفال ونساء وأصيب عدة مواطنين بجروح، إثر غارة للاحتلال استهدفت منزلاً في حي الفخاري بخان يونس.

وفي مخيم النصيرات، استشهد 6 مواطنين وأصيب 8 آخرين بجروح بقصف الاحتلال لمنزل شمال شرق المخيم وسط قطاع غزة، كما استشهد مواطنان آخران وأصيب عدد آخر بجروح إثر قصف منزل شمال غرب مخيم النصيرات.

أما في مدينة غزة، استشهد مواطنان وفقد أكثر من 10 مواطنين تحت الأنقاض في غارات نفذها طيران الاحتلال استهدفت مربعاً سكنياً في شارع الصناعة جنوب غرب مدينة غزة.

كما استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلا لعائلة الدحدوح في محيط مسجد صلاح الدين بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

أما في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف الاحتلال منزلاً يعود لعائلة السيد بمنطقة الفالوجا، كما استشهد مواطن في قصف الاحتلال لمحيط مسجد النعمان وسط حي النزلة.

وناشدت عدة عائلات محاصرة لإنقاذها بعد أن استهدف جيش الاحتلال منازلها في مخيم جباليا وبداخلها عدد من الجرحى والشهداء، ويُمنع وصول الطواقم الطبية إليها.

وأفادت مصادر محلية، أن الطعام بدأ بالنفاذ من مناطق شمال قطاع غزة في ظل استمرار الحصار المطبق عليها لليوم الـ11 على التوالي، إضافة إلى شح في المياه، وصعوبة بالغة في الاتصالات.

ويعاني أهالي شمال قطاع غزة من واقع مرير بين جوع وعطش وغياب خدمات صحية تحت وطأة القصف والدمار منذ بدء العملية العسكرية الأخيرة مساء الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، في ظل حملة إبادة جديدة وحصار خانق، تنفذهما قوات الاحتلال شمال القطاع.

وتفرض قوات الاحتلال حصارا شديدا على تلك المنطقة، يتركز في بيت حانون وبيت لاهيا ومخيم جباليا، في محاولة لإفراغها من السكان، تمنع بموجبه دخول المساعدات الإغاثية وشاحنات المياه الصالحة للشرب للسكان.

ومع دخول العملية العسكرية يومها التاسع، يناشد الأهالي جميع المؤسسات الدولية للتحرك من أجل إنقاذ حياتهم قبل فوات الأوان، وردع إسرائيل عن ارتكاب جرائم جديدة.

والأربعاء، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن جيش الاحتلال يحاصر على الأقل 400 ألف فلسطيني شمال القطاع.

وهذه العملية البرية الثالثة التي ينفذها جيش الاحتلال في مخيم جباليا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,289 مواطنا، وإصابة 98,684 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

الأكثر قراءة اليوم

ضرب القاعدة العسكريّة قلب المعادلة.. هذه خطّة إسرائيل ضدّ حزب الله:اغتيال القادة وبمقدّمتهم نصر الله..

لاننا لا نفهم حزب الله..جنرال اسرائيلي : فرحنا باغتيال نصر الله والآن جاءت الأخبار السيئة ..

الجيش الإسرائيلي يعد خططا “مفاجئة” للرد على الهجوم الإيراني.. وطهران ستثأر لـ"سليماني"

مسيّرة حزب الله بقاعدةٍ غولاني: إسرائيل تُقِّر بتلقي ضربة خطيرة من الحزب وتؤكِّد دفاعاتنا لا تستطيع إزالة التهديد..

إسرائيل تنفي التخطيط لتهجير الفلسطينيين من شمال قطاع غزة..

موقع "عبري " : رئيس الشاباك زار القاهرة سرا..

منظّمات حقوق إنسان إسرائيليّة تحذر من مخطط تهجير سكّان شمال قطاع غزّة"

الأخبار الرئيسية

يتعافي بسرعة وصرباته فتاكة..هارتس : معادلة حزب الله الجديدة ..حيفا وتل أبيب مثل كريات شمونة

حزب الله ينشر صور عملية “العشاء الأخير” التي استهدفت لواء غولاني خلال وجودها في صالة الطعام بقاعدة

المجازر مستمرة ..عشرات الشهداء والجرحى في ليلة دامية بمختلف مناطق قطاع غزة

مسؤولون أمريكيون : نتنياهو يبلغ واشنطن أن إسرائيل ستستهدف مواقع عسكرية إيرانية

نتنياهو يهدد مجدداً : على اليونيفيل الاستجابة لطلب إسرائيل بإخلاء مواقعها لضمان سلامة أفرادها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية