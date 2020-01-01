  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القدس المحتلة : هدم منشاة تجارية في حي وادي الجوز

الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة : هدم منشاة تجارية في حي وادي الجوز



القدس المحتلة / سما/

 هدمت آليات بلدية الاحتلال، اليوم الثلاثاء، منشأة تجارية في حي وادي الجوز في مدينة القدس.

واقتحمت قوات الاحتلال برفقة طواقم وآليات البلدية حي "المنطقة الصناعية" في وادي الجوز في مدينة، وقامت بمحاصرة منشأة تجارية "عبارة عن محل لبيع وتعبئة الأكسجين الطبي" واغلقت محيطها بالكامل ثم شرعت بعملية هدمها.

وعملية الهدم اليوم هي الخامسة التي تنفذ في المنطقة الصناعية في حي وادي الجوز، ففي نهاية آب الماضي هدمت 4 محلات تجارية وسكنية، واليوم منشأة، فيما يتهدد الهدم عشرات المنشآت التجارية والصناعية في المكان، لتنفيذ وبناء مشروع "وادي السيليكون" على انقاض منشآت قائمة بعضها قبل احتلال القدس، وتعيل مئات العائلات الفلسطينية وتعتبر مصدر دخلهم الوحيد، كما تعتبر المنطقة الصناعية الوحيدة في القدس الشرقية.

وبدأت بلدية الاحتلال عام 2020، بملاحقة أصحاب المنشآت في المنطقة الصناعية بقرارات الهدم واستدعاء للبلدية، ومنذ ذلك الوقت يخوض السكان صراعا في المحاكم الإسرائيلية لحماية العقارات من الهدم، فيما رفضت المحكمة المركزية قبل عدة ايام الالتماس الذي قدمه أصحاب العقارات ورفضت إلغاء مشروع "وادي السيليكون".

مشروع "وادي السيليكون" هو جزء من مبادرة حكومية للاحتلال مدتها خمس سنوات بقيمة 2.1 مليار شيكل، أعلنت بلدية الاحتلال شهر حزيران 2020 عن مخطط لبناء "حديقة تكنولوجية مستوحاة من وادي السيليكون في الولايات المتحدة، وتدعي حكومة الاحتلال أن مشروع وادي السيليكون "الهايتك" -ذو التقنية العالية" هو الأضخم في القدس، يهدف لتقليل الفجوات وتحسين الوضع الاقتصادي للمقدسيين، لكنه فهو المقابل وجه مظلم يهدد بهدم عشرات المحلات الصناعية والتجارية التاريخية في المكان، وحسب المشروع سيتم تخصيص 200,000 متر مربع لشركات الهايتك، و50,000 للفنادق، و50,000 أخرى للمساحات التجارية، وسيتم زيادة المساحات الخضراء في المكان، ووسائل النقل العام، وإنشاء كلية تقنية جديدة خاصة بالتكنولوجيا المتقدمة.

الأكثر قراءة اليوم

ضرب القاعدة العسكريّة قلب المعادلة.. هذه خطّة إسرائيل ضدّ حزب الله:اغتيال القادة وبمقدّمتهم نصر الله..

لاننا لا نفهم حزب الله..جنرال اسرائيلي : فرحنا باغتيال نصر الله والآن جاءت الأخبار السيئة ..

الجيش الإسرائيلي يعد خططا “مفاجئة” للرد على الهجوم الإيراني.. وطهران ستثأر لـ"سليماني"

مسيّرة حزب الله بقاعدةٍ غولاني: إسرائيل تُقِّر بتلقي ضربة خطيرة من الحزب وتؤكِّد دفاعاتنا لا تستطيع إزالة التهديد..

إسرائيل تنفي التخطيط لتهجير الفلسطينيين من شمال قطاع غزة..

موقع "عبري " : رئيس الشاباك زار القاهرة سرا..

منظّمات حقوق إنسان إسرائيليّة تحذر من مخطط تهجير سكّان شمال قطاع غزّة"

الأخبار الرئيسية

يتعافي بسرعة وصرباته فتاكة..هارتس : معادلة حزب الله الجديدة ..حيفا وتل أبيب مثل كريات شمونة

حزب الله ينشر صور عملية “العشاء الأخير” التي استهدفت لواء غولاني خلال وجودها في صالة الطعام بقاعدة

المجازر مستمرة ..عشرات الشهداء والجرحى في ليلة دامية بمختلف مناطق قطاع غزة

مسؤولون أمريكيون : نتنياهو يبلغ واشنطن أن إسرائيل ستستهدف مواقع عسكرية إيرانية

نتنياهو يهدد مجدداً : على اليونيفيل الاستجابة لطلب إسرائيل بإخلاء مواقعها لضمان سلامة أفرادها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية