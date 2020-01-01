القدس المحتلة : هدم منشاة تجارية في حي وادي الجوز

القدس المحتلة / سما/

هدمت آليات بلدية الاحتلال، اليوم الثلاثاء، منشأة تجارية في حي وادي الجوز في مدينة القدس.

واقتحمت قوات الاحتلال برفقة طواقم وآليات البلدية حي "المنطقة الصناعية" في وادي الجوز في مدينة، وقامت بمحاصرة منشأة تجارية "عبارة عن محل لبيع وتعبئة الأكسجين الطبي" واغلقت محيطها بالكامل ثم شرعت بعملية هدمها.

وعملية الهدم اليوم هي الخامسة التي تنفذ في المنطقة الصناعية في حي وادي الجوز، ففي نهاية آب الماضي هدمت 4 محلات تجارية وسكنية، واليوم منشأة، فيما يتهدد الهدم عشرات المنشآت التجارية والصناعية في المكان، لتنفيذ وبناء مشروع "وادي السيليكون" على انقاض منشآت قائمة بعضها قبل احتلال القدس، وتعيل مئات العائلات الفلسطينية وتعتبر مصدر دخلهم الوحيد، كما تعتبر المنطقة الصناعية الوحيدة في القدس الشرقية.

وبدأت بلدية الاحتلال عام 2020، بملاحقة أصحاب المنشآت في المنطقة الصناعية بقرارات الهدم واستدعاء للبلدية، ومنذ ذلك الوقت يخوض السكان صراعا في المحاكم الإسرائيلية لحماية العقارات من الهدم، فيما رفضت المحكمة المركزية قبل عدة ايام الالتماس الذي قدمه أصحاب العقارات ورفضت إلغاء مشروع "وادي السيليكون".

مشروع "وادي السيليكون" هو جزء من مبادرة حكومية للاحتلال مدتها خمس سنوات بقيمة 2.1 مليار شيكل، أعلنت بلدية الاحتلال شهر حزيران 2020 عن مخطط لبناء "حديقة تكنولوجية مستوحاة من وادي السيليكون في الولايات المتحدة، وتدعي حكومة الاحتلال أن مشروع وادي السيليكون "الهايتك" -ذو التقنية العالية" هو الأضخم في القدس، يهدف لتقليل الفجوات وتحسين الوضع الاقتصادي للمقدسيين، لكنه فهو المقابل وجه مظلم يهدد بهدم عشرات المحلات الصناعية والتجارية التاريخية في المكان، وحسب المشروع سيتم تخصيص 200,000 متر مربع لشركات الهايتك، و50,000 للفنادق، و50,000 أخرى للمساحات التجارية، وسيتم زيادة المساحات الخضراء في المكان، ووسائل النقل العام، وإنشاء كلية تقنية جديدة خاصة بالتكنولوجيا المتقدمة.