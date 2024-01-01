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طقس فلسطين : الحرارة أعلى من معدلها بحدود درجتين

الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 08:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : الحرارة أعلى من معدلها بحدود درجتين



رام الله / سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائما جزئياً إلى صاف، حارا نسبيا إلى حار ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم غد الأربعاء، غائما جزئياً إلى صاف حارا نسبيا إلى حار ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائما جزئياً لطيفا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، ويحتمل سقوط أمطار محليه خفيفة على بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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