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المجازر مستمرة ..عشرات الشهداء والجرحى في ليلة دامية بمختلف مناطق قطاع غزة

الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 07:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المجازر مستمرة ..عشرات الشهداء والجرحى في ليلة دامية بمختلف مناطق قطاع غزة



غزة /سما/

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون بجروح فجر اليوم الثلاثاء، إثر استهداف طيران الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة.

واعلنت مصادر محلية وطبية، عن استشهاد 10 مواطنين من بينهم أطفال وإصابة آخرين بعد قصف طيران الاحتلال منزلا في إسكان الأوروبي ببلدة الفخاري شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلا لعائلة الدحدوح في محيط مسجد صلاح الدين بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

واستشهد ستة مواطنين في قصف الاحتلال منزلا لعائلة الصالحي في النصيرات.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,289 مواطنا، وإصابة 98,684 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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