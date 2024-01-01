مسؤولون أمريكيون : نتنياهو يبلغ واشنطن أن إسرائيل ستستهدف مواقع عسكرية إيرانية

القدس المحتلة/سما/

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إدارة بايدن أنه مستعد لضرب المنشآت العسكرية وليس النفطية أو النووية في إيران، وفقًا لمسؤولين مطلعين على الأمر، مما يشير إلى ضربة مضادة أكثر محدودية تهدف إلى منع حرب واسعة النطاق. وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

في الأسبوعين اللذين أعقبا أحدث هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل، وهو ثاني هجوم مباشر لها في ستة أشهر، استعد الشرق الأوسط للرد الإسرائيلي الموعود، خوفًا من أن تنفجر الحرب الخفية التي استمرت عقودًا بين البلدين في مواجهة عسكرية وجهاً لوجه.

يأتي ذلك في وقت سياسي محفوف بالمخاطر بالنسبة لواشنطن، قبل أقل من شهر من الانتخابات، وقد قال الرئيس جو بايدن علنًا إنه لن يدعم ضربة إسرائيلية على المواقع النووية .

عندما تحدث بايدن ونتنياهو يوم الأربعاء - في أول مكالمة بينهما منذ أكثر من سبعة أسابيع بعد أشهر من التوترات المتصاعدة بين الرجلين - قال رئيس الوزراء إنه يخطط لاستهداف البنية التحتية العسكرية في إيران، وفقًا لمسؤول أمريكي ومسؤول مطلع على الأمر. ومثل الآخرين في هذه القصة، تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة مداولات حساسة.

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على طلب التعليق، كما لم يصدر البيت الأبيض أي تعليق فوري.

وقال المسؤول المطلع على الأمر إن الإجراء الانتقامي سيكون مدروسا لتجنب تصور "التدخل السياسي في الانتخابات الأميركية"، وهو ما يشير إلى فهم نتنياهو بأن نطاق الضربة الإسرائيلية لديه القدرة على إعادة تشكيل السباق الرئاسي .

ويقول المحللون إن أي هجوم إسرائيلي على منشآت النفط الإيرانية قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، في حين أن الهجوم على برنامج الأبحاث النووية في البلاد قد يمحو أي خطوط حمراء متبقية تحكم الصراع الإسرائيلي مع طهران، مما يؤدي إلى المزيد من التصعيد ويعرض للخطر دوراً عسكرياً أميركياً أكثر مباشرة. وقد قوبلت خطة نتنياهو المعلنة لمهاجمة المواقع العسكرية بدلاً من ذلك، كما فعلت إسرائيل بعد الهجوم الإيراني في أبريل/نيسان، بارتياح في واشنطن.

وقال المسؤول الأمريكي، في وصفه للمكالمة بين الزعيمين، إن نتنياهو كان في "موقف أكثر اعتدالاً" في تلك المناقشة مقارنة بما كان عليه من قبل.

وقال المسؤولان إن التخفيف الواضح لموقف رئيس الوزراء كان عاملاً في قرار بايدن بإرسال نظام دفاع صاروخي قوي إلى إسرائيل.

وقال المسؤول الأميركي إن الرئيس أصبح أكثر ميلا للقيام بذلك بعد تلك المكالمة.

أعلن البنتاغون يوم الأحد أنه سينشر نظامه المضاد للصواريخ الباليستية "ثاد" في إسرائيل، إلى جانب نحو 100 عسكري أميركي.

وقال بيان البنتاغون إن النظام، الذي يقول المسؤولون إنه من المتوقع أن يصل في الأيام المقبلة، "يؤكد التزام الولايات المتحدة الراسخ بالدفاع عن إسرائيل".

وقالت المسؤولة المطلعة على الأمر إن الضربة الإسرائيلية على إيران ستنفذ قبل الانتخابات الأميركية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، لأن إيران قد تفسر عدم اتخاذ إجراء على أنه علامة ضعف. وأضافت: "ستكون هذه واحدة من سلسلة من الردود".

وقال زوهار بالتي، مدير الاستخبارات السابق في الموساد، إن نتنياهو سيحتاج إلى الموازنة بين دعوات واشنطن للاعتدال والمطالبة العامة في إسرائيل برد ساحق.

وقال بالتي "لقد فقد الإيرانيون كل مقاييس ضبط النفس التي اعتادوا عليها". واعترف بالتي "بدون الأسلحة الأميركية، لا تستطيع إسرائيل القتال. لكن إسرائيل هي التي تخاطر" و"تعرف كيف تؤدي المهمة".

وقال المسؤول المطلع على الأمر إن نتنياهو عقد اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني ​​يوم الخميس الماضي لمدة ثلاث ساعات لمناقشة الخيارات المطروحة على الطاولة، لكنه لم يطلب إذنًا رسميًا للهجوم من مجلس الوزراء - مما أدى إلى إبقاء التوقيت مفتوحًا عمدًا.

داخل المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية، هناك قلق من أن الضربة لن تكون قوية بما يكفي ــ أو علنية بما يكفي ــ لردع إيران عن شن هجوم مباشر آخر على إسرائيل، أو عن تطوير أسلحة نووية.

وتقول جاييل تالشير، أستاذة العلوم السياسية في الجامعة العبرية والتي على اتصال بأعضاء كبار في المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية: "إن الجيش الإسرائيلي يريد ضرب القيادة العسكرية الإيرانية، لأن ذلك لا يضر الشعب ولا يؤدي إلى اندلاع حرب أوسع في المنطقة. ولكن هذا ليس ما يفكر به نتنياهو".

في أبريل/نيسان، بعد أن ساعد تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة إسرائيل في اعتراض مئات الطائرات بدون طيار والصواريخ الإيرانية ــ وهو هجوم كبير ولكن مدروس جيدا ــ ردت إسرائيل بضربة دقيقة على قاعدة جوية في أصفهان، في وسط إيران.

والتزم المسؤولون الإسرائيليون الصمت في الغالب بعد الهجوم، باستثناء وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتامار بن جفير، الذي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن الرد كان "أعرج!".