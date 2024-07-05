استشهاد شاب من جنين متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

جنين/سما/

استشهد شاب من جنين، فجر اليوم الثلاثاء، متأثراً باصابته برصاص الاحتلال، قبل اشهر.

واعلنت مصادر طبية في جنين عن استشهاد الشاب صلاح محمد جبارين فجر اليوم في مستشفى ابن سينا، ليلتحق بوالده.

وكان الشاب جبارين قد اصيب بتاريخ 5-7-2024 خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها، واستشهد وقتها والده محمد محمود جبارين (54 عاما) بعد إصابته برصاص الاحتلال أثناء تواجده على سطح منزله.

وباستشهاد جبارين ، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 755 شهيدا، بينهم 165 طفلا، اضافة إلى إصابة أكثر من 6250 مواطنا بجروح متفاوتة، وفقا لبيانات وزارة الصحة.