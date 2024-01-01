قاآني يظهر في مطار طهران مستقبلا جثمان نيلفوروشان

طهران / وكالات /

ظهر الجنرال الإيراني البارز العميد إسماعيل قاآني، قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري" الإيراني، للمرة الأولى بعد غياب طويل عن الساحة، وكان يذرف الدموع.

وسجل قاآني أول ظهور علني له، في مطار "مهر آباد" بالعاصمة طهران، بعد شائعة تحدثت عن اغتياله رفقة حسن نصرالله أمين عام "حزب الله" اللبناني بغارة إسرائيلية، وأخرى افترضت اعتقاله إثر مزاعم عن تورطه باغتيال نصرالله.

وجاء الظهور الرسمي الأول للجنرال الإيراني، خلال استقبال جثمان الجنرال عباس نيلفوروشان قائد "فيلق القدس" في لبنان الذي اغتالته إسرائيل في ضربة على الضاحية الجنوبية، استهدفت نصرالله.

وبدا قاآني في حالة من التأثر والدموع تسيل من عينيه على وجهه، في لقطات بثها التلفزيون الإيراني، خلال جلوسه إلى جوار عدد من الشخصيات الإيرانية ساعة استقبال جثة نيلفوروشان.

وسيُنقل جثمان نيلفروشان إلى مدينة "مشهد" ثم إلى العاصمة طهران حيث سيصلي على جثمانه المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، وفق قائد "الحرس الثوري" في محافظة أصفهان الجنرال مجتبى فداء.