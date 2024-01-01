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غوتيريش يدين قتل المدنيين بحلقة جديدة من الإبادة الإسرائيلية شمال غزة

الإثنين 14 أكتوبر 2024 11:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوتيريش يدين قتل المدنيين بحلقة جديدة من الإبادة الإسرائيلية شمال غزة



سما / وكالات /

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن "الأمين العام أنطونيو غوتيريش يدين مقتل عدد كبير من المدنيين جراء الهجمات الإسرائيلية المكثفة شمال غزة ويدعو إلى حماية المدنيين".

وأوضح دوجاريك في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن الأنباء الواردة من غزة "مزعجة للغاية"، وأن غوتيريش "يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي".

من جانبها قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جويس مسويا، في منشور على إكس: "يبدو أنه لا توجد نهاية للألم الذي يتعرض له الفلسطينيون في غزة".

وأضافت أن إسرائيل هاجمت المكان الذي وجهت المدنيين إليه باعتباره "منطقة آمنة" مزعومة.

وتابعت: "هذه الوحشية يجب أن تنتهي الآن. ويجب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية".

وأعلنت مصادر طبية، الإثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 342 مواطنا، ضمن عدوانه برا وجوا على شمال القطاع منذ 10 أيام، ويواصل سياسة التجويع ضد المواطنين بهدف تهجيرهم، ضمن حرب الإبادة التي دخلت عامها الثاني.

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