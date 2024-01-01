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الاحتلال : رشقة صاروخية مكثفة على تل أبيب ومنطقة غوش دان..

الإثنين 14 أكتوبر 2024 10:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال : رشقة صاروخية مكثفة على تل أبيب ومنطقة غوش دان..



القدس المحتلة / سما/

تعرضت، مساء الاثنين، مناطق "تل أبيب الكبرى"، بما في ذلك "غوش دان والشارون"، لرشقات صاروخية مكثفة من لبنان، أدت إلى تفعيل صفارات الإنذار في أنحاء المدينة والمناطق المحيطة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت تحذيرا من صواريخ باليستية أطلقت من لبنان على منطقة تل أبيب، في حين ذكر موقع والا أن صفارات الإنذار دوت في أكثر من 194 بلدة ومدينة وموقعا في إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه جرت محاولات اعتراض لعدد من الصواريخ التي أطلقت من لبنان باتجاه وسط إسرائيل.

وذكرت المصادر العبرية، أنه تم الإبلاغ عن سقوط عدة صواريخ في مناطق متفرقة، مما أثار حالة من الذعر بين الإسرائيليين الذين أصيب عدد منهم نتيجة السقوط خلال الهروع إلى الملاجئ.

وفيما لم يتم تسجيل إصابات مباشرة في صفوف الإسرائيليين، أفادت التقارير بوقوع أضرار مادية في بعض المناطق السكنية والتجارية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حركة الملاحة في مطار بن غوريون بتل أبيب أوقفت.

وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في 182 مدينة وبلدة وسط وشمالي إسرائيل.

كما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن أكثر من مليوني إسرائيلي هرعوا الى الملاجئ.

ويعتبر المحللون الإسرائيليون، أن استهداف تل أبيب يمثل تصعيدا خطيرا في المواجهة.

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