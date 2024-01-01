إسرائيل تنفي التخطيط لتهجير الفلسطينيين من شمال قطاع غزة..

القدس المحتلة/سما/

قال مسؤول إسرائيلي يوم الاثنين، أن التقارير الإعلامية حول قيام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يدرس خطة لإمهال الفلسطينيين أسبوعاً، لمغادرة الثلث الشمالي من قطاع غزة قبل الحصار الكامل للمنطقة ليست صحيحة. حسب وكالة د ب أ.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن أحد كبار مستشاري نتانياهو يوم الاثنين، أن التقرير كاذب، ونفى عمير دوستري المتحدث باسم نتنياهو، التقرير نفياً قاطعاً ووصفه بـ "الأخبار الزائفة".

وتزامن ذلك مع إطلاق الجيش الإسرائيلي أخيراً هجوماً برياً لمنع حماس من إعادة تنظيم صفوفها في شمال غزة. وتردد أن إسرائيل حاصرت المنطقة وفرضت حظر التجوال فيها.

وقال سكان محليون إن آلاف المدنيين لم يتمكنوا من مغادرة منازلهم، ويكافحون للحصول على إمدادات المياه والطعام.

تقرير أمريكي

وكانت وكالة أسوشيتد برس قالت، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس خطة لإخلاء وقطع المساعدات عن شمال قطاع غزة.

وأضافت الوكالة أن الخطة في حال تنفيذها ستؤدي إلى قطع المعونات الغذائية الإغاثية عمن بقوا في شمال القطاع.

وأصدر الاحتلال العديد من أوامر الإخلاء في الشمال طوال الحرب التي استمرت عامًا، وكان آخرها يوم الأحد.

وأضافت الوكالة أنه إذا تم تنفيذ الخطة، فستؤدي إلى حصار مئات آلاف الفلسطينيين غير الراغبين أو غير القادرين على مغادرة منازلهم.

وقالت أن الخطة تسمح باعتبار الباقين في شمال القطاع مقاتلين يسمح بقتلهم وحرمانهم من الغذاء.

وأشارت إلى أنه في حال نجحت الخطة يمكن تكرارها في مناطق أخرى من قطاع غزة.