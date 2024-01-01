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أنصار الله”: التحالف الأمريكي البريطاني شن غارتين على محافظة الحديدة

الإثنين 14 أكتوبر 2024 08:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
أنصار الله”: التحالف الأمريكي البريطاني شن غارتين على محافظة الحديدة



صنعاء/سما/

أعلنت جماعة “أنصار الله” في اليمن، الاثنين، أن التحالف الأمريكي البريطاني شن غارتين على محافظة الحديدة غربي البلاد.
وجاء في خبر عاجل مقتضب لقناة المسيرة التابعة للحوثيين: “عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بغارتين مديرية الصليف في محافظة الحديدة”.
ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج القصف، فيما لم يصدر تعليق فوري من قبل الجانب الأمريكي أو البريطاني حتى الساعة 17:00 (ت.غ).
وتعد محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، أكثر المحافظات اليمنية التي تعرضت لغارات أمريكية بريطانية، منذ بدء هجمات الدولتين على اليمن مطلع العام الجاري، وفق مراسل الأناضول.
كما تعتبر الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي مطارا دوليا وثلاثة موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا وعددا من الجزر.
و”تضامنا مع غزة” التي تواجه إبادة جماعية إسرائيلية بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.
ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية ، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.
وخلفت حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة أكثر من 140 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة أودت بحياة أطفال ومسنين.

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