  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

السيسي عن الجيش المصري: مش هنعمل حاجة ضد حد وقادرون على حماية بلدنا ..

الإثنين 14 أكتوبر 2024 08:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي عن الجيش المصري: مش هنعمل حاجة ضد حد وقادرون على حماية بلدنا ..



القاهرة/سما/

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن قدرات الجيش المصري كافية للدفاع عن البلاد، وقال: "بلدنا بفضل الله بخير.. وقدرات الجيش كافية للدفاع عن بلدنا مش علشان نعمل حاجة ضد حد".

وأوضح خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر: "رغم مرور واحد وخمسين عاماً، فمازال معين نصر أكتوبر، يفيض بالعبر والدروس والتجارب، التي نستلهم منها رؤيتنا لحاضرنا ومستقبلنا، وتؤكد لنا، أن التخطيط العلمي والتنفيذ الدقيق والتكاتف أمام التحديات، هو السبيل المضمون لتحقيق الأهداف، وهذه رسالة متكررة من الشعب المصري، على مدار السنوات، باختلاف الصعاب والتحديات".

وقال الرئيس السيسى، إننا نجتمع اليوم، في تقليد سنوي متجدد، للاحتفاء بانتصار - كان وسيظل - علامة فارقة في تاريخ وطننا العزيز، معبراً عن إرادة أمة، حولت الهزيمة إلى نصر، ورفعت أعلام مصر على أرض سيناء، في ملحمة سطرها الجيش والشعب، ليحفروا في ذاكرة هذا الوطن بطولات النصر، الذي نفخر به جيلاً بعد جيل.

وأكد الرئيس السيسى، أن التاريخ العسكري سجل بحروف من نور، عظمة انتصار أكتوبر، مضيفًا:"إلا أنني أود التركيز اليوم، على دور الشعب المصري بأكمله، في تحقيق هذا الانتصار، حيث قدم بجميع فئاته، مثالاً يحتذى به، في مساندة جيشه، مادياً ومعنويًا وأثبت أن النصر لا يتحقق فقط على جبهات القتال، وإنما يتحقق أولاً بوحدة الشعب، وصموده ووعيه وإيمانه، وإرادته في التحدي والنصر.

وأوضح الرئيس السيسى، أن نصر أكتوبر كان حقاً "حكاية شعب"، حكاية آباء وأمهات، قدموا أبناءهم فداء لهذا الوطن، حكاية زوجات وأبناء وبنات، عانوا مرارة الفراق، حكاية كل مواطن؛ من شمال مصر لجنوبها، ومن شرقها لغربها، تحمل وصبر من أجل بلده، حكاية تجلت فيها الشخصية المصرية بكل عبقريتها، فصنعت ما كان يعتقده البعض أنه المستحيل، لتؤكد أن هذا الشعب، يبذل الغالي والنفيس لحماية أمنه وسلامة أرضه، ضد أي تهديد أو اعتداء، وأن القوات المسلحة، هي الدرع الحصين الذي يحمى مقدرات هذا الوطن، مدعومة بوحدة شعبها وصلابته وإرادته. 

وقال الرئيس السيسى، إن نصر أكتوبر، يحل علينا هذا العام في ظل أحداث متلاحقة وأوضاع مضطربة، يشهدها محيطنا الإقليمي، تؤكد لنا من جديد، أن خيارنا للسلام العادل والمستدام، يفرض علينا الاستمرار فى بناء قدرات القوة الشاملة لهذا الوطن، كونها السبيل الوحيد لصون وحماية السـلام، وردع أى محاولة للتفكير فى الاعتـداء عليــه.

ومن هذا المنطلق، أشار الرئيس السيسى، إلى مساعي مصر الدائمة، للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، تنبع من موقع القدرة والقوة، والقناعة بأن السلام العادل والشامل، يجب أن يراعي حقوق الشعب الفلسطيني وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، والتخلى عن أوهام التوسع وسياسات العداء، لضمان التعايش السلمي بين شعوب المنطقة، وتجنيب الأجيال القادمة ويلات الصراع.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. اللحظات الأولى لضربة حزب الله معسكر تدريب للواء غولاني بنيامينا جنوبي حيفا

3 قتلى واكثر من 100 مصاب في هجوم بالمسيّرات على معسكر للواء غولاني في حيفا بينهم 9 حالات خطيرة

ضرب القاعدة العسكريّة قلب المعادلة.. هذه خطّة إسرائيل ضدّ حزب الله:اغتيال القادة وبمقدّمتهم نصر الله..

مسيّرة حزب الله بقاعدةٍ غولاني: إسرائيل تُقِّر بتلقي ضربة خطيرة من الحزب وتؤكِّد دفاعاتنا لا تستطيع إزالة التهديد..

موقع "عبري " : رئيس الشاباك زار القاهرة سرا..

الجيش الإسرائيلي يعد خططا “مفاجئة” للرد على الهجوم الإيراني.. وطهران ستثأر لـ"سليماني"

حزب الله : معارك برية في عيتا الشعب في جنوب لبنان والاعلام العبري يقر باصابة 67 جنديا إسرائيليا ..

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تنفي التخطيط لتهجير الفلسطينيين من شمال قطاع غزة..

محلل إسرائيلي: مسيّرة “حزب الله” على قاعدة عسكرية جنوب حيفا كشفت خللا بالجيش وفشل مماثل في القيادة

نتنياهو يجري مشاورات حاسمة لبحث الرد على إيران والهجوم الأخير على قاعدة جولاني …

منظّمات حقوق إنسان إسرائيليّة تحذر من مخطط تهجير سكّان شمال قطاع غزّة"

مسيّرة حزب الله بقاعدةٍ غولاني: إسرائيل تُقِّر بتلقي ضربة خطيرة من الحزب وتؤكِّد دفاعاتنا لا تستطيع إزالة التهديد..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية