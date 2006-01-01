الإعلام العبري : إسرائيل أبلغت واشنطن أنها سترد بشدة على هجوم لواء غولاني

القدس المحتلة/سما/

قالت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين، إن إسرائيل أرسلت رسالة إلى واشنطن مفادها بأنه سيكون هناك رد كبير على هجوم بنيامينا الذي نفذه حزب الله بطائرة دون طيار، وأدى إلى مقتل فيها 4 جنود من لواء جولاني الإسرائيلي.

وقُتل 4 جنود إسرائيليين وأصيب حوالي 70 آخرين الليلة الماضية، بعد أن ضربت طائرة دون طيار تابعة لـ حزب الله قاعدة جولاني العسكرية الإسرائيلية بالقرب من بنيامينا، دون إطلاق أي تحذير.

وفي أعقاب الهجوم، قالت إسرائيل لواشنطن: "سيكون هناك رد كبير على الهجوم". بحسب تقارير عبرية.

وفقا لصحيفة "معاريف" العبرية، فالسؤال المطروح الآن هو "هل الرد الكبير سيشمل أيضاً بيروت والضاحية معقل حزب الله؟، وذلك بعد أن أُعلن أمس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يهاجم العاصمة اللبنانية بتوجيه من المستوى السياسي، وبطلب من الولايات المتحدة لمدة 4 أيام.

في غضون ذلك، أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية، اليوم الإثنين، عن هجوم إسرائيلي استهدف منزلاً في بلدة إيتو شمال لبنان خارج بيروت.

وبحسب التقرير، أصيب أكثر من 20 شخصا نتيجة الهجوم، وبلغ عدد القتلى 18 حتى الآن.

كما أُعلن أن هذا هو الهجوم الأول في المنطقة منذ حرب لبنان الثانية عام 2006، عندما هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي هوائيات البث المثبتة على قمة جبل إيتو.