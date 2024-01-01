13 إصابة جديدة جراء استهداف طائرات الاحتلال مركز إيواء في مخيم جباليا

غزة/سما/

أعلنت مصادر طبية في مستشفى العودة في جباليا شمال قطاع غزة، وصول 13 إصابة جديدة إلى المستشفى نتيجة استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي المواطنين في مركز إيواء اليمن السعيد في مخيم جباليا.

وبحسب المصادر، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 42,289، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. كما أشارت المصادر إلى أن عدد الإصابات وصل إلى 98,684 منذ بداية العدوان، ولا يزال هناك آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وذكرت المصادر أيضا أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن استشهاد 62 مواطنًا وإصابة 220 آخرين. كما أوضحت أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ما يعيق جهود طواقم الإسعاف والدفاع المدني في الوصول إليهم.