اسرائيل: انطلاق حملة التطعيمات الثانية هذا الاسبوع في غزة

القدس المحتلة/سما/

ستبدا حملة التطعيمات الثانية ضد شلل الاطفال في غزة اعتبارًا من اليوم الاثنين ولمدة 12 يومًا . الحملة ستبدأ في وقت لاحق من هذا الأسبوع بالتعاون مع منظمات الإغاثة الدولية.

وافاد بيان مكتب المنسق الاسرائيلي ان لقاء جرى الأحد بين "ضباط في الجيش الاسرائيلي" مع ممثلين عن الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، بهدف التوصل إلى اتفاق وتنسيق حملة التطعيمات المضادة لشلل الأطفال التي ستقام اعتبارًا من يوم الاثنين في قطاع غزة.

وفي إطار حملة التطعيمات، ستعمل المنظمات الدولية النشطة في قطاع غزة على تطعيم مئات الآلاف من الأطفال ضد مرض شلل الأطفال في ثلاثة أماكن"

• بين التواريخ الموافقة 14.10-17.10 ستعطى تطعيمات لأطفال في وسط القطاع بين الساعات 6 فجرًا و2 ظهرًا.

• بين التواريخ الموافقة 19.10-22.10 ستعطى تطعيمات لأطفال في جنوب القطاع بين الساعات 6 فجرًا و2 ظهرًا.

• بين التواريخ الموافقة 23.10-25.10 ستعطى تطعيمات لأطفال في شمال القطاع بين الساعات 6 فجرًا و2 ظهرًا. على أن يجرى في ختام كل حملة تطعيم إقليمية تقييم للوضع بشأن ضرورة تمديد الجداول الزمنية.

حملة التطعيمات ستجري برعاية المجتمع الدولي في قطاع غزة وستتاح في إطارها للسكان إمكانية الوصول بأمان إلى المراكز الطبية التي ستعطى التطعيمات لديها.

ولغرض تنفيذ الحملة أجري تقييم مشترك مع المنظمات الدولية والذي يشمل تقييمات مشتركة للوضع وإدخال تطعيمات ومعدات طبية ولوجستية مرافقة، ومعدات تبريد لتخزين ونقل التطعيمات، وإدخال فيتامينات لأغراض الحملة، ودخول موظفي طواقم طبية متخصصين في شلل الأطفال إلى القطاع وتوسيم مناطق التطعيم على الأنظمة العملياتية وغير ذلك.

ويشار إلى أنه منذ نشوب الحرب تم عن طريق معبر كرم ابو سالم إدخال 341,826 قنينة تطعيم مضاد لشلل الأطفال من أجل 4,703,260 لقاحًا. بالإضافة إلى ذلك، من أجل الحملة تم إدخال 16,350 قنينة مصممة لـ 163,500 جرعة. كما ويشار إلى أنه حسب منظمة الصحة الدولية (WHO) فإن حوالي 90% من سكان القطاع قد تلقوا التطعيم المضاد لشلل الأطفال خلال الربع الأول من العام 2024.

ومنذ نشوب الحرب سمحت إسرائيل للمجتمع الدولي بإدخال 54,270 شاحنة مساعدات محملة بـ 1,064,820 طنًا من المساعدات الإنسانية عن طريق المعابر المختلفة إلى قطاع غزة، منها 38,746 شاحنة محملة بحوالي 824,078 طنًا من الغذاء.