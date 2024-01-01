سلطة الأراضي تنجز الربط الالكتروني مع سفارة دولة فلسطين لدى الأردن

رام الله / سما/

أنهت سلطة الأراضي، اليوم الاثنين، عملية الربط الالكتروني وتبادل البيانات مع سفارة دولة فلسطين لدى المملكة الاردنية الهاشمية.

وأشار رئيس سلطة الأراضي المستشار علاء التميمي الى أن أهمية هذا الربط تكمن في تبادل المعلومات والبيانات بين الطرفين بشكل سريع وسلس، حمايةً وحفاظاً على حقوق الملكيات الخاصة، التي يجري وينظم عليها وكالات لدى سفارة فلسطين في الأردن.

وأوضح أن هذا الربط يعد خطوة ضمن خطة سلطة الاراضي الاستراتيجية في الربط مع باقي سفاراتنا في كافة أنحاء العالم، بالإضافة الى العمل ضمن الخطة بالربط مع مؤسسات الدولة الشريكة في فلسطين.

وأكد التميمي ان طواقم الادارة العامة لنظم المعلومات تبذل جهوداً في إطار تنفيذ خطة الربط الالكتروني، ضمن رؤية ستؤدي الى نتائج تحقق الحماية المطلوبة للملكيات الخاصة والعامة.

من ناحيتها، أوضحت نائب مدير عام نظم المعلومات في سلطة الأراضي المهندسة نهرين دراغمة "أن الربط مع السفارات سيكون بتبادل بيانات الأراضي، والوكالات التي تنظم عليها، من خلال شاشات ستكون متاحة عبر نظام الباركود، لفحص بيانات الأراضي، والوكالات، والتأكد من صحتها، حفاظاً وحمايةً للأملاك الخاصة والعامة، من عمليات التزوير التي قد تحصل".