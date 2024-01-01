  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سلطة الأراضي تنجز الربط الالكتروني مع سفارة دولة فلسطين لدى الأردن

الإثنين 14 أكتوبر 2024 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة الأراضي تنجز الربط الالكتروني مع سفارة دولة فلسطين لدى الأردن



رام الله / سما/

أنهت سلطة الأراضي، اليوم الاثنين، عملية الربط الالكتروني وتبادل البيانات مع سفارة دولة فلسطين لدى المملكة الاردنية الهاشمية.

وأشار رئيس سلطة الأراضي المستشار علاء التميمي الى أن أهمية هذا الربط تكمن في تبادل المعلومات والبيانات بين الطرفين بشكل سريع وسلس، حمايةً وحفاظاً على حقوق الملكيات الخاصة، التي يجري وينظم عليها وكالات لدى سفارة فلسطين في الأردن.

وأوضح أن هذا الربط يعد خطوة ضمن خطة سلطة الاراضي الاستراتيجية في الربط مع باقي سفاراتنا في كافة أنحاء العالم، بالإضافة الى العمل ضمن الخطة بالربط مع مؤسسات الدولة الشريكة في فلسطين.

وأكد التميمي ان طواقم الادارة العامة لنظم المعلومات تبذل جهوداً في إطار تنفيذ خطة الربط الالكتروني، ضمن رؤية ستؤدي الى نتائج تحقق الحماية المطلوبة للملكيات الخاصة والعامة.

من ناحيتها، أوضحت نائب مدير عام نظم المعلومات في سلطة الأراضي المهندسة نهرين دراغمة "أن الربط مع السفارات سيكون بتبادل بيانات الأراضي، والوكالات التي تنظم عليها، من خلال شاشات ستكون متاحة عبر نظام الباركود، لفحص بيانات الأراضي، والوكالات، والتأكد من صحتها، حفاظاً وحمايةً للأملاك الخاصة والعامة، من عمليات التزوير التي قد تحصل".

الأكثر قراءة اليوم

طبيبة تفضح الاحتلال على الهواء عبر شاشة "سي أن أن"

تفاصيل مقتل ضابط كبير للاحتلال على حدود لبنان قبل عام على يد حركة الجهاد الإسلامي

الاحتلال يفرض حصارا محكما على شمال غزة ويسعي لتنفيذ أكبر مخطط للتهجير

شاهد.. اللحظات الأولى لضربة حزب الله معسكر تدريب للواء غولاني بنيامينا جنوبي حيفا

3 قتلى واكثر من 100 مصاب في هجوم بالمسيّرات على معسكر للواء غولاني في حيفا بينهم 9 حالات خطيرة

القسام توثق استهداف دورية إسرائيلية بطائرة "عقاب الانتحارية" (شاهد)

صحيفة عبرية تكشف أضرار الضربة الإيرانية لإسرائيل

الأخبار الرئيسية

مسيّرة حزب الله بقاعدةٍ غولاني: إسرائيل تُقِّر بتلقي ضربة خطيرة من الحزب وتؤكِّد دفاعاتنا لا تستطيع إزالة التهديد..

الشاباك يزعم : أحبطنا محاولة إيرانية جديدة لاغتيال مسؤولين إسرائيليين

374 يوم من الحرب على غزة: شهداء بالعشرات ومجزرة جديدة بقصف نازحين وحرقهم أحياء داخل مستشفى بغزة

ضرب القاعدة العسكريّة قلب المعادلة.. هذه خطّة إسرائيل ضدّ حزب الله:اغتيال القادة وبمقدّمتهم نصر الله..

موقع "عبري " : رئيس الشاباك زار القاهرة سرا..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية