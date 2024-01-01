حروب الإبادة الجماعية في لبنان وغزة: مآسي التاريخ المعاصر..

كتبت د. سهام الخفش:

الحرب الهمجية التي تشنها إسرائيل ضد أهلنا في غزة ولبنان هي حرب لا مثيل لها، وتعتبر وصمة عار في جبين العالم المعاصر والديمقراطية الحديثة. سقطت جميع القيم والأخلاق الإنسانية تحت آلة الحرب الإسرائيلية، ليصبح الإبادة الجماعية إحدى أبشع الجرائم التي يمكن أن يرتكبها الإنسان ضد الإنسانية.

رغم التقدم الذي أحرزته المجتمعات الديمقراطية في مجال حقوق الإنسان، لا يزال التاريخ الحديث يشهد أحداثًا مأساوية تجسد هذه الوصمة. فحروب الإبادة الجماعية تُعد خيانة للإنسانية، وواقعًا مريرًا يسجل في صفحات التاريخ بمداد من دماء الأبرياء.

في ظل الجرائم التي تديرها آلة الحرب الصهيونية في لبنان وغزة، تتجلى سياسة التهجير وقتل الشجر والحجر، ونسف دور العبادة والمدارس والجامعات. ليست هذه أهدافًا عسكرية نبيلة، بل هي دليل قذارة وحقارة هذا العدو الغاشم، المدعوم بحماية وغطاء أمريكي ودول أوروبية أخرى، فضلاً عن الدعم المخزي من بعض الأنظمة العربية المطبعة.

ما يحدث في هذه السياقات ليس مجرد أرقام أو إحصائيات، بل هو واقع مؤلم يعكس فقدان الإنسانية. إن هذه الحروب تُعتبر من أكثر الأشكال وحشية للصراعات الإنسانية، حيث تُمارس فيها عمليات قتل جماعي وتهجير شامل بحق المدنيين. في سياق النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، تُجسد الأحداث المأساوية التي شهدتها لبنان وغزة هذه الظاهرة، فتتداخل فيها السياسة والاقتصاد مع الإنسانية بشكل مأساوي.

مع الأسف، تُستخدم تكتيكات وحشية عديدة، منها الإبادة الجماعية ونسف المستشفيات والمدارس، كاستراتيجيات مقصودة لفرض السيطرة وإحداث الرعب. والعار الذي يلحق بالمجتمع الدولي برمته هو وقوفه عاجزًا أمام هذه الغطرسة الصهيونية، والكيل بمكيالين أمام هذه الحرب.

لا يزال المجتمع الدولي يعاني من تردد في اتخاذ خطوات فعالة ضد هذه الانتهاكات، وغالبًا ما تُتخذ إجراءات مؤجلة، بينما تبقى الضحايا في حالة من عدم اليقين والمعاناة. إن عدم وجود استجابة حاسمة يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، ويشجع على الاستمرار في هذه الممارسات.

هل هذه السياسة الشرسة التي تقوم بها آلة الحرب الإسرائيلية، وهذه الهمجية، بمثابة رسالة إلى كل حر في العالم بأن من يريد أن يرفع رأسه ويقف في وجه مصيره، سيواجه الدمار والتهجير؟ بأي شريعة نعيش في العصر الحاضر، إذ يبدو أن ما يجري أشبه بشريعة الغاب؟

أما آن للضمير الإنساني أن يستفيق؟ أما آن للحق أن يعود إلى أصحابه؟ كيف سنبني أجيالًا قادمة تتمتع بالحرية والكرامة في ظل هذه الأهوال؟ إنه واجب على كل فرد في المجتمع الدولي أن ينهض لدعم العدالة والإنسانية، وأن يُعلي صوت الحق في مواجهة الظلم.

يجب أن نتذكر أن الأمل هو القوة التي تُحرك الشعوب، وأن التكاتف بين الأمم والشعوب هو السبيل نحو تحقيق السلام والعدالة. إن الاستمرار في السكوت أمام هذه الفظائع يعني القبول بها، وهو ما لا يمكن أن نسمح به. آن الأوان لأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في وقف هذه المجازر، وأن يكون له دور فعال في بناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة، مستقبل يسوده الاحترام والتسامح.

لن تكون هذه المآسي مجرد ذكرى مؤلمة في تاريخنا، بل دافعًا لنا للنضال من أجل حقوق الإنسان، وضرورة ملحة لبناء عالم تسوده العدالة والسلام، حيث يعيش الجميع بكرامة وأمان.

كاتبة اردنية