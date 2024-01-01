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الشاباك يزعم : أحبطنا محاولة إيرانية جديدة لاغتيال مسؤولين إسرائيليين

الإثنين 14 أكتوبر 2024 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشاباك يزعم : أحبطنا محاولة إيرانية جديدة لاغتيال مسؤولين إسرائيليين



القدس المحتلة / سما/

اعلن الشاباك الاسرائيلي انه احبط محاولة إيرانية جديدة لاغتيال مسؤولين إسرائيليين.,

وبحسب بيان الشاباك تم اعتقال شخص من رمات غان للاشتباه في قيامه بتشغيل خلية في إسرائيل مقابل المال حيث نفذ سلسلة من الأعمال العدائية تحت إشراف مشغليه، بدءًا من رش الكتابة على الجدران وحتى إشعال النار في المركبات وكانا في مراحل التخطيط لاغتيال شخصية بارزة.

وقال الشاباك انه قد تم الكشف عن هذه القضية بعد تحقيق سري تم إجراؤه بموجب أمر منع النشر.

 

وتشير معلومات استخباراتية حصل عليها محققو الشاباك إلى أن عملاء المخابرات الإيرانية تمكنوا من تجنيد الزوجين من رمات غان قبل بضعة أسابيع للعمل في خدمتهم مقابل المال، وبحسب المحققين، كان الزوجان على علم تام بذلك.

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