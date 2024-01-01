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ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة الى 42,289 والاصابات إلى 98,684 منذ بدء العدوان

الإثنين 14 أكتوبر 2024 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة الى 42,289 والاصابات إلى 98,684 منذ بدء العدوان



غزة / سما/

 أعلنت مصادر طبية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 42,289، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 98,684 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 62 مواطنا، وإصابة 220 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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