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الاحصاء: ارتفاع حاد في مؤشر غلاء المعيشة

الإثنين 14 أكتوبر 2024 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحصاء: ارتفاع حاد في مؤشر غلاء المعيشة



رام الله / سما/

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً حاداً نسبته 5.93% خلال شهر أيلول 2024 مقارنة مع شهر آب 2024، بواقع 11.38% في قطاع غزة، وبنسبة 1.41% في الضفة الغربية**، وبنسبة 0.31% في القدس J1*.

نتج ارتفاع الأسعار في فلسطين عن ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 231.07%، وأسعار البطاطا بنسبة 121.61%، وأسعار البيض بنسبة 94.78%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 71.43%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 63.92%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 56.08%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 5.56%، على الرغم من انخفاض أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 5.40%، "البنزين" بمقدار 3.91%.

عند مقارنة الأسعار خلال شهر أيلول 2024 مع شهر أيلول 2023، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 60.06%، (بواقع 282.60% في قطاع غزة، وبنسبة 3.97% في القدس J1*، وبنسبة 2.98% في الضفة الغربية**).

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية:

ارتفاع حاد في مؤشر غلاء المعيشة لقطاع غزة

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً حاداً نسبته 11.38% خلال شهر أيلول 2024 مقارنة مع شهر آب 2024.

ارتفعت أسعار السلع الآتية في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ البصل الناشف 35 شيقل/كغم، والثوم الناشف 154 شيقل/كغم، والسكر 18 شيقل/كغم، والبطاطا 35 شيقل/كغم، والبيض 101 شيقل/2كغم، والدجاج 49 شيقل/كغم، والبندورة بيوت بلاستيكية 61 شيقل/كغم، والكوسا 21 شيقل/كغم، والباذنجان 16 شيقل/كغم، والبامية 170 شيقل/كغم، والفلفل الحار 291 شيقل/كغم، والفليفلة الحلوة 87 شيقل/كغم، وخيار بيوت بلاستيكية 21 شيقل/كغم، والبرتقال 30 شيقل/كغم، والليمون 19 شيقل/كغم، والتفاح 39 شيقل/كغم، والموز 15 شيقل/كغم، والخوخ 24 شيقل/كغم، والجوافة 80 شيقل/كغم، والبلح 40 شيقل/كغم، والاجاص 25 شيقل/كغم، والافوكادو 200 شيقل/كغم، وحبوب الاطفال سيرلاك 31 شيقل/علبة 400غم، وزيت الزيتون 68 شيقل/كغم، وسمك الدنيس 159 شيقل/كغم، واسطوانة الغاز 229 شيقل/اسطوانة 12كغم، مع التنويه إلى أن مستويات أسعار هذه السلع لا تزال أعلى بكثير عما كانت عليه الأسعار قبيل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 من أكتوبر 2023.

ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في الضفة الغربية**:

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية** ارتفاعاً نسبته 1.41% خلال شهر أيلول 2024 مقارنة مع شهر آب 2024، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 12.41%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 11.92%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 11.80%، وأسعار نقل الركاب عن طريق البر بنسبة 10.49%، وأسعار البيض بنسبة 6.56%، وأسعار البطاطا بنسبة 3.76%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 2.74%، على الرغم من انخفاض أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 2.25%، و"البنزين" بمقدار 2.14%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 1.97%.

ارتفعت أسعار السلع الآتية في الضفة الغربية** لتبلغ بالمتوسط؛ البصل الناشف 5 شيقل/كغم، والبندورة العناقيد 13 شيقل/كغم، والبامية 19 شيقل/كغم، والدجاج 18 شيقل/كغم، والبيض 22 شيقل/2كغم، والبطاطا 6 شيقل/كغم، والبرتقال والكلمنتينا 5 شيقل/كغم لكل منهما، والبوملي 7 شيقل/كغم.

ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في القدس J1*:

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس J1* ارتفاعاً نسبته 0.31% خلال شهر أيلول 2024 مقارنة مع شهر آب 2024، نتيجة لارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 13.70%، وأسعار البطاطا بنسبة 12.47%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 10.50%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 6.75%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بنسبة 6.63%، وأسعار البيض بنسبة 3.13%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 2.46%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.91%، على الرغم من انخفاض أسعار القهوة بمقدار 4.12%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 2.32%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 2.32%، و"البنزين" بمقدار 2.04%، وأسعار الخبز "الكماج" بمقدار 2.20%.

سجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعاً في القدس J1* لتبلغ بالمتوسط؛ البرتقال 10 شيقل/كغم، والكلمنتينا 9 شيقل/كغم، والبوملي 8 شيقل/كغم، والموز 7 شيقل/كغم، والبطاطا 8 شيقل/كغم، والبندورة العناقيد 20 شيقل/كغم، والكوسا 15 شيقل/كغم، والبامية 34 شيقل/كغم، والفلفل الحار 10 شيقل/كغم، وزيت الذرة 37 شيقل/3لتر، وطحين أبيض 7 شيقل/كغم، والبيض 33 شيقل/2كغم، والبصل الناشف 5 شيقل/كغم، ولحم الغنم مع العظم طازج 105 شيقل/كغم.

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