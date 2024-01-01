اسرائيل تقرر الحد من مهاجمة بيروت لهذه الاسباب ..

القدس المحتلة / سما/

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن إسرائيل لم تهاجم بيروت منذ ثلاثة أيام وذلك بتوجيه من المستوى السياسي.

ويأتي ذلك في أعقاب المحادثة التي أجراها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي طلب منه الحد من الهجمات في المنطقة، وتركز الهجوم الأخير في جنوب لبنان .

الهجوم الأخير في العاصمة اللبنانية كان في وسط المدينة، وكان الهدف، بحسب التقارير، أحد المقربين من الزعيم حسن نصرالله.

ووفقا لصحيفة يديعوت احرنوت ، وفي المحادثة التي أجراها بايدن مع نتنياهو بعد القطيعة الطويلة بينهما، طلب من رئيس الوزراء تقليص نطاق الهجمات الإسرائيلية في بيروت. وبالفعل، وفي الأيام التي مضت منذ ذلك الحين، لم تهاجم إسرائيل العاصمة اللبنانية.