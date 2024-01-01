374 يوم من الحرب على غزة: شهداء بالعشرات ومجزرة جديدة بقصف نازحين وحرقهم أحياء داخل مستشفى بغزة

غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٧٤ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي اربعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٥٢ شهيد و ١٢٩ اصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٢٢٢٧ شهيد و ٩٨٤٦٤ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وتبدأ اليوم في المنطقة الوسطى من قطاع غزة الدورة الثانية من حملة تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال والتي تهدف إلى تطعيم اكثر من نصف مليون طفل تحت سن العاشرة.

وتستمر الحملة ثلاثة ايام وسط القطاع ثم ثلاثة ايام بخان يونس ثم غزة والشمال.

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى توفير الأجواء الملائمة للحملة وأبرزها وقف الغارات.

وارتكب الاحتلال مجزرة في المنطقة الوسطى حيث استشهد اثنان وعشرون مواطنا ومصابون في قصف مدفعي على مدرسة المفتي التي تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ومن بين الشهداء ١٥ طفل وامراة ونحو ٨٠ مصاب.

كما ارتقى اربعة شهداء وإصابات في قصف الاحتلال للمرة السابعة على التوالي خيام للنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع.

وأقر الجيش الإسرائيلي، الأحد، قصفه خياما للنازحين في “مستشفى شهداء الأقصى” بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 40 آخرين بجروح وحروق مختلفة.

وقال متحدث الجيش أفيخاي أدرعي، في بيان عبر منصة “إكس”، إن “طائرات حربية لسلاح الجو أغارت بتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية والشاباك والقيادة الجنوبية على مخربين كانوا يعملون في مجمع قيادة وسيطرة في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح”، على حد زعمه.

وزعم أدرعي أن “عناصر حماس استخدموا مجمع المستشفى لتخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع وإسرائيل”.

وكان الاحتلال نفذ عدة غارات على مخيمي النصيرات والبريج ادت لاستشهاد نحو ٢٥ مواطن.

غزة والشمال

ويواصل جيش الاحتلال عمليته العسكرية البرية في جباليا شمال قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي.

وتحاصر قوات الاحتلال شمال غزة من جميع الاتجاهات وتمنع دخول المواد الغذائية والطبية.

وقال الإعلام الحكومي ان نحو ٣٠٠ مواطن استشهدوا خلال الحملة وان عدد من جثامين الشهداء لا تزال في الشوارع وتحت ركام المنازل .

كما يتعرض شمال غزة لمجاعة تهدف لإخراج السكان منه.

واستشهد مواطنان واصيب خمسة في استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين حاولوا العودة لمنازلهم في منطقة جباليا النزلة شمال غزة.

وارتقى شهداء ومصابين بقصف مدرسة الفالوجا شمال القطاع.

واستشهد ثلاثة مواطنين ومصابون إثر قصف إسرائيلي تجمعا للمواطنين في محيط مفترق الصاروخ شمالي غزة.

وارتقى شهيدان في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في محيط مدرسة عين جالوت بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

جنوب قطاع غزة

وارتقى ثلاث.ة مواطنين بقصف اسرائيلي شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

واستشهد المواطن زايد العمور في قصف مدفعي اسرائيلي على بلدة الفخاري شرق مدينة خانيونس.