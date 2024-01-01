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موقع "عبري " : رئيس الشاباك زار القاهرة سرا..

الإثنين 14 أكتوبر 2024 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موقع "عبري " : رئيس الشاباك زار القاهرة سرا..



القدس المحتلة / سما/

 زار رئيس الشاباك رونين بار القاهرة سرا الأحد والتقى برئيس المخابرات المصرية عباس كامل، وتناولت المحادثات، الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات بشأن صفقة التبادل، وفقا لموقع واللا العبري.

هذه هي الزيارة الأولى لمسؤول إسرائيلي كبير إلى القاهرة منذ 22 أغسطس/آب، عندما زار رئيس الشاباك ورئيس الموساد القاهرة لمناقشة نشر الجيش الإسرائيلي على طريق فيلادلفيا، وإعادة فتح معبر رفح. كجزء من صفقة محتملة.

ولم تسفر المحادثات عن انفراجة، ونشأت أزمة كبيرة بين إسرائيل ومصر، والتي تفاقمت في الأسابيع التي مرت منذ ذلك الحين.

وأشار المصدر المطلع على تفاصيل الزيارة أن بار بحث مع كامل سبل استئناف المفاوضات بشأن صفقة الرهائن، وذلك على خلفية تجديد زعيم حماس يحيى السنوار الاتصالات مع ممثلي حماس في الدوحة، ومن خلالهم مع الوسطاء القطريون والمصريون.

وأشار المصدر إلى أن رئيس الشاباك بحث أيضا مع نظيره المصري سبل إنهاء الأزمة حول محور فيلادلفيا ومعبر رفح، التي تخيم على العلاقات بين إسرائيل ومصر.

ورفض مكتب رئيس الشاباك التعليق على الأمر.

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