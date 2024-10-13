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شاهد.. اللحظات الأولى لضربة حزب الله معسكر تدريب للواء غولاني بنيامينا جنوبي حيفا

الأحد 13 أكتوبر 2024 10:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. اللحظات الأولى لضربة حزب الله معسكر تدريب للواء غولاني بنيامينا جنوبي حيفا



بيروت/ وكالات/

نشر الإعلام الحربي التابع لـ”حزب الله” اللبناني مشاهد توثق اللحظات الأولى لضربة حزب الله معسكر تدريب للواء غولاني بنيامينا جنوبي حيفا.

ويظهر المقطع هلع وذعر الجنود الإسرائيليين بالإضافة إلى سقوط إصابات في صفوفهم.

وأعلن “حزب الله” اللبناني استهداف ‏معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوبي حيفا بسرب من المسيّرات الانقضاضية، فيما أكدت وسال إعلام عبرية إصابة العشرات إثر هذا الهجوم.

وقال “حزب الله” في بيان له: “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن ‏لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات الصهيونية وخصوصا ‏على أحياء النويري والبسطة في العاصمة بيروت وباقي المناطق اللبنانية، وردا على ‏المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء “لبيك يا نصر الله”، نفذت المقاومة الإسلامية ‏مساء اليوم الأحد، عملية إطلاق سرب من المسيّرات الانقضاضية على ‏معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوب حيفا، إن المقاومة الإسلامية ستبقى حاضرة ‏وجاهزة للدفاع عن بلدنا وشعبنا الأبي والمظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها في ردع العدو ‏والله على كل شيء قدير”.

 

هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة العشرات بينهم عدد من الحالات الحرجة والخطيرة جراء انفجار مسيّرة في بنيامينا قرب حيفا، فينما اعلن اذاعة الجيش مقتل 3 جنود.

 

 

 

  

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