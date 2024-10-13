3 قتلى واكثر من 100 مصاب في هجوم بالمسيّرات على معسكر للواء غولاني في حيفا بينهم 9 حالات خطيرة

القدس المحتلة / سما/
أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، بينهم 9 بحالة حرجة للغاية، جراء انفجار مسيرة في بنيامينا جنوبي حيفا.
وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بأن الهجوم أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة اكثر من 100 اخرين جراء انفجار مسيّرة في بنيامينا جنوبي حيفا، دون توضيح ما إذا كان القتلى والمصابون من الجنود.
وارتفع مساء الأحد عدد الجرحى الإسرائيليين إلى 67، جراء انفجار الطائرة المُسيّرة .
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي67 شخصا أصيبوا، إثر انفجار طائرة بدون طيار في حيفا.
وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 20 شخصا على الأقل بينهم عدد من الحالات الحرجة والخطيرة جراء انفجار مسيّرة في بنيامينا قرب حيفا.
وقالت اذاعة الجيش الإسرائيلي انه فتح تحقيق في حادثة انفجار مسيرة أوقعت عددا من الجرحى في حيفا شمالا إثر عدم تفعيل صفارات الإنذار.
وأفادت بأن الطائرة المسيّرة أصابت غرفة طعام في قاعدة للواء جولاني في عكا.
وحسب “يديعوت أحرونوت”، فإنه خلال الحادثة غير العادية قرب بنيامينا، لم يتم إطلاق أي إنذار بعد تسلل الطائرة إلى المنطقة، ووصفت حالة بعض الجرحى بأنها حرجة”.
ونقلت “يديعوت أحرونوت” عن مدير عام نجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي)، إيلي بن، قوله إن 20 شخصا أصيبوا جراء غارة الطائرات بدون طيار في منطقة وادي عارة، بينهم 5 في حالة خطيرة و15 في حالة متوسطة.
وأشارت “يديعوت أحرونوت” إلى أن انفجار المسيرة وقع في منطقة وادي عارة حنوبي حيفا، حيث تم استدعاء العديد من قوات الإنقاذ إلى مكان الحادث.
في حين قال شهود عيان إن الطائرة المسيّرة أطلقت صاروخا على الهدف ثم انفجرت.
هذا و أفاد “القناة 12” بأن 3 من الجرحى في حالة حرجة، و5 في حالة خطيرة، لافتة إلى أنه تم إطلاق الطائرة بدون طيار تحت غطاء وابل من الصواريخ على الجليل الأخبار.
هذا وقال المدير التنفيذي لنجمة داود الحمراء: “ثلاثة من المصابين في سقوط الطائرة بدون طيار أصيبوا بجروح قاتلة”، فيما أعلنت مستشفى رمبام في حيفا عن حالة الطوارئ.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله: “منظومات الدفاع الجوي فشلت في رصد الطائرة المسيرة”.
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