  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

3 قتلى واكثر من 100 مصاب في هجوم بالمسيّرات على معسكر للواء غولاني في حيفا بينهم 9 حالات خطيرة

الأحد 13 أكتوبر 2024 10:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 قتلى واكثر من 100 مصاب في هجوم بالمسيّرات على معسكر للواء غولاني في حيفا بينهم 9 حالات خطيرة



القدس المحتلة / سما/

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، بينهم 9 بحالة حرجة للغاية، جراء انفجار مسيرة في بنيامينا جنوبي حيفا.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بأن الهجوم أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة اكثر من 100 اخرين جراء انفجار مسيّرة في بنيامينا جنوبي حيفا، دون توضيح ما إذا كان القتلى والمصابون من الجنود.

وارتفع مساء الأحد عدد الجرحى الإسرائيليين إلى 67، جراء انفجار الطائرة المُسيّرة  .

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي67 شخصا أصيبوا، إثر انفجار طائرة بدون طيار في حيفا.

 

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 20 شخصا على الأقل بينهم عدد من الحالات الحرجة والخطيرة جراء انفجار مسيّرة في بنيامينا قرب حيفا.

وقالت اذاعة الجيش الإسرائيلي انه فتح تحقيق في حادثة انفجار مسيرة أوقعت عددا من الجرحى في حيفا شمالا إثر عدم تفعيل صفارات الإنذار.

وأفادت بأن الطائرة المسيّرة أصابت غرفة طعام في قاعدة للواء جولاني في عكا.

وحسب “يديعوت أحرونوت”، فإنه خلال الحادثة غير العادية قرب بنيامينا، لم يتم إطلاق أي إنذار بعد تسلل الطائرة إلى المنطقة، ووصفت حالة بعض الجرحى بأنها حرجة”.

ونقلت “يديعوت أحرونوت” عن مدير عام نجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي)، إيلي بن، قوله إن 20 شخصا أصيبوا جراء غارة الطائرات بدون طيار في منطقة وادي عارة، بينهم 5 في حالة خطيرة و15 في حالة متوسطة.

وأشارت “يديعوت أحرونوت” إلى أن انفجار المسيرة وقع في منطقة وادي عارة حنوبي حيفا، حيث تم استدعاء العديد من قوات الإنقاذ إلى مكان الحادث.

في حين قال شهود عيان إن الطائرة المسيّرة أطلقت صاروخا على الهدف ثم انفجرت.

هذا و أفاد “القناة 12” بأن 3 من الجرحى في حالة حرجة، و5 في حالة خطيرة، لافتة إلى أنه تم إطلاق الطائرة بدون طيار تحت غطاء وابل من الصواريخ على الجليل الأخبار.

هذا وقال المدير التنفيذي لنجمة داود الحمراء: “ثلاثة من المصابين في سقوط الطائرة بدون طيار أصيبوا بجروح قاتلة”، فيما أعلنت مستشفى رمبام في حيفا عن حالة الطوارئ.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله: “منظومات الدفاع الجوي فشلت في رصد الطائرة المسيرة”.

 
Play
 

الأكثر قراءة اليوم

ضباط اسرائيليون كبار : حكومة نتنياهو تخطط للضم التدريجي لاجزاء كبيرة من قطاع غزة

"سي أن أن": فوز "إسرائيل" على حزب الله ليس سهلاً.. قدراته تفاجئ المراقبين

تفاصيل مقتل ضابط كبير للاحتلال على حدود لبنان قبل عام على يد حركة الجهاد الإسلامي

"ناشيونال إنترست": توسع الحرب ينذر بكارثة لـ"إسرائيل"

“الروبوتات المفخخة”.. براميل نارية إسرائيلية لإبادة شمال غزة (فيديو)

أهوال الحرب.. أطباء وممرضون أمريكيون يروون شهادات صادمة من غزة

رسالة ايرانية هامة وعاجلة لـ"واشنطن" ودول اقليمية ..

الأخبار الرئيسية

حزب الله : معارك برية في عيتا الشعب في جنوب لبنان والاعلام العبري يقر باصابة 67 جنديا إسرائيليا ..

الاحتلال يفرض حصارا محكما على شمال غزة ويسعي لتنفيذ أكبر مخطط للتهجير

Screen Shot 2024-10-13 at 13.44.05

طبيبة تفضح الاحتلال على الهواء عبر شاشة "سي أن أن"

photo_2024-10-13_14-12-22

تفاصيل مقتل ضابط كبير للاحتلال على حدود لبنان قبل عام على يد حركة الجهاد الإسلامي

"إسرائيل" تسرّب وثائق تزعم أن “حماس” خطّطت لضرب ناطحات سحاب واستخدام قطارات وعربات خيول

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية