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القسام توثق استهداف دورية إسرائيلية بطائرة "عقاب الانتحارية" (شاهد)

الأحد 13 أكتوبر 2024 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
القسام توثق استهداف دورية إسرائيلية بطائرة "عقاب الانتحارية" (شاهد)



غزة/سما/

كشفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عن مقطع جديد مصور يوثق استهداف دورية استطلاع إسرائيلية بطائرة الزواري "الانتحارية" شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وجاء في المقطع أن الطائرة التي تم تنفيذ العملية فيها هي من نوع "عقاب" سوداء اللون، وجرى إظهار بعض عناصر المقاومة وهم يجهزونها قبل الإطلاق.

وتضمن المقطع رصد الدورية الإسرائيلية التي كانت تعتلي منطقة رملية مرتفعة، وبعدها تم إطلاق الطائرة من منصة خاصة بصوت اندفاع عالٍ.


وتم توثيق رحلة الطائرة من مكان انطلاقها ومسافة رحلتها من كاميرا كانت مثبتة عليها، وصولا إلى التلة وانفجارها وصعود أعمدة الدخان من المكان.


يذكر أن طائرة الزواري سميت تيمنا بمحمد الزواري، هو مهندس تونسي، ولد بمدينة صفاقس، كان عضوًا في كتائب القسام، وأشرف على مشروع تطوير صناعة الطائرات بدون طيار في وحدة التصنيع.

اغتاله جهاز الموساد الإسرائيلي الزواري في صفاقس في كانون الأول/ ديسمبر من عام 2016.
 

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