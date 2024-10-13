"معك يا لبنان".. حملة إماراتية لإغاثة لبنان

بيروت/سما/

في إطار حملة "معك يا لبنان" التي أطلقتها الإمارات، جرى تجهيز 200 طن من المواد الإغاثية في معرض إكسبو دبي أمس السبت.



وتأتي المساعدات كجزء من حملة جماهيرية بدأت في 17 تشرين الأول/أكتوبر وتستمر حتى 21 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.



وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن حوالي 4 آلاف متطوع ساهموا في تجهيز 10 آلاف حزمة إغاثية ضمن هذه الجهود الإنسانية.





وجاء ذلك كجزء من الجهود الإغاثية المستمرة للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يمر بها لبنان.



وابتداءً من الرابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، تم تسيير 9 طائرات محمّلة بـ375 طنًا من المساعدات الغذائية والإغاثية ومعدات الإيواء الضرورية.



وأكدت الوكالة أن الإمارات ستستمر في إرسال رحلات إنسانية منتظمة إلى بيروت خلال الأيام المقبلة.





منذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، قام الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع نطاق عدوانه على غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ليشمل مناطق واسعة في لبنان، بما في ذلك العاصمة بيروت.



وكانت الغارات الجوية التي نفذتها الاحتلال غير مسبوقة من حيث العنف والكثافة، بالإضافة إلى توغل بري في جنوب لبنان، دون مراعاة للتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.