نتنياهو يطالب الأمم المتحدة بإخلاء قوات "اليونيفيل" مواقعها في جنوب لبنان

القدس المحتلة/سما/

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمم المتحدة إلى إخلاء قوات "اليونيفيل" مواقعها في جنوب لبنان بشكل فوري متذرعا بأن عدم إجلائها يجعلها "رهينة لحزب الله".

وقال نتنياهو في كلمة مصورة: "أناشد الأمين العام للأمم المتحدة مباشرة .. رفضكم إجلاء جنود اليونيفيل يجعلهم رهائن لدى حزب الله.. لقد حان الوقت لكم لإخراج قوات اليونيفيل من معاقل حزب الله ومن مناطق القتال".

وأضاف، "قد طلب الجيش الإسرائيلي ذلك مرارا وتكرارا، وقد قوبل برفض متكرر، وكلها تهدف إلى توفير درع بشري لإرهابيي حزب الله.. نحن نأسف لإصابة جنود اليونيفيل ونبذل كل ما في وسعنا لمنع هذه الإصابة. لكن الطريقة البسيطة والواضحة لضمان ذلك هي ببساطة إخراجهم من منطقة الخطر.. أيها الأمين العام، أبعد قوات اليونيفيل عن طريق الأذى. وينبغي أن يتم ذلك الآن، وعلى الفور".

وتابع قائلا: "نحيي هذه الأيام ذكرى الحرب الصعبة التي فرضت علينا، حرب النهضة ضد محور الشر الإيراني.. نحن أكثر تصميما من أي وقت مضى على تأمين مستقبلنا، ونحن أكثر تصميما من أي وقت مضى على هزيمة أعدائنا.. في لبنان قضينا على نصر الله وكبار مسؤوليه. جنودنا الأبطال يدمرون أسلحة حزب الله ومقراته وأنفاقه الإرهابية".

وشدد نتنياهو على المضي قدما لإعادة سكان الشمال إلى منازلهم.

ولفت إلى أنه "إضافة إلى لبنان، غزة والضفة الغربية.. في مناطق أخرى كذلك ستواصل العمل لضمان أمن إسرائيل".

من جهة أخرى، طالب نتنياهو خلال تصرحاته وزراء حكومته "التقليل من التصريحات" قائلا: "هناك لحظات أثناء الحرب يجب فيها مراعاة قاعدة بسيطة، وأطلب من جميع الوزراء مراعاة هذه القاعدة: تكلم قليلا وافعل الكثير"