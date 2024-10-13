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ليبرمان يطالب برد مدمر على إيران ويحذر من "حرب استنزاف"

الأحد 13 أكتوبر 2024 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان يطالب برد مدمر على إيران ويحذر من "حرب استنزاف"



القدس المحتلة/سما/

تحدث وزير دفاع الاحتلال السابق أفيغدور ليبرمان عن الهجوم الإسرائيلي الوشيك على إيران وطالب بقصف منشآتها النفطية والبنى التحتية للطاقة النووية ومصانعها للصواريخ.


وفي حديث له نقلته وسائل إعلام عبرية، قال ليبرمان: "علينا أن نلاحق المنشآت النفطية، والبنى التحتية للطاقة والنووية، ومصانع الصواريخ، وأدعو للدخول حتى مسافة 15 كيلومترا داخل أراضي لبنان".


وأضاف: "ليس من الواضح عند الحكومة ومجلس الوزراء والجيش والمواطنين ما هي نهاية كل هذه الحروب في الشمال والجنوب".

وحول إيران قال ليبرمان: "مساحة إيران 80 ضعف مساحة دولة إسرائيل، وعدد السكان أكثر بـ9.5 مرة، وليس لدينا القدرة على لعب البينغ بونغ معهم بين أخذ ورد في حرب استنزاف".

واعتبر ليبرمان أنه ستجري مهاجمة إيران بشكل محدود للغاية، وسيردون، متسائلا "ماذا سنفعل بعد ذلك؟".. "الأخطر أن ندخل هذه اللعبة، لذا يجب أن نضرب ضربة واحدة وننهي القصة والبنية التحتية للطاقة، والبنية التحتية النووية، ونظام الدفاع الجوي بأكمله، ومصانع إنتاج الصواريخ" على حد تعبيره.

وتابع ليبرمان: "يُمكننا أن نفعل ذلك بأفضل طريقة، وعلينا أن نفهم أنه لا يوجد خيار آخر. ومن يتحدث عن ضربة محدودة فهو يجرنا إلى حرب استنزاف ضد إيران. لا يُمكنكم أن تفعلوا ذلك مع الولايات المتحدة. لأن الأجندة الأمريكية تختلف تماما عن أجندتنا".

وخلص ليبرمان في حديث إلى قناعته بقدرة إسرائيل على هزيمة إيران "ومن يفهم سيفهم".. أعلم أن لدينا كل القدرة على سحق إيران ولكن لا يجب أن ندخل في حرب استنزاف معها، وهم بالطبع سوف يردون.

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