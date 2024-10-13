صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع

القدس المحتلة/سما/

أعلنت صحة غزة اليوم الأحد بلوغ حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع منذ 373 يوما 42.227 شهيدا، و98.464 مصابا.



وذكرت الوزارة في بيانها اليوم أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمشافي 52 شهيدا و128 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأشارت الوزارة إلى أن طواقم الدفاع المدني لا تزال عاجزة عن الوصول إلى جثامين مئات الشهداء العالقة تحت الركام، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول اليهم.

وأهابت الوزارة بذوي الشهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

وناشد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة المجتمع الدولي إنقاذ مستشفيات الشمال المهددة بالخروج عن الخدمة بسبب تأزم الوضع وبعد تكثيف إسرائل لغاراتها على شمال القطاع.

أكد مكتب الإعلام الحكومي بغزة أن الجيش الإسرائيلي يعزز ممارسة الإبادة الجماعية في محافظة شمال قطاع غزة بما فيها مخيم جباليا، من خلال ارتكاب المجازر والقتل العمد.

وفي صباح 6 أكتوبر الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية برية في جباليا بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة"، وذلك بعد ساعات من بدء هجمة مكثفة على المناطق الشرقية والغربية شمالي القطاع منها جباليا هي الأعنف منذ مايو الماضي.