" اليونسيف" تطلق تحذيرا حول غزة ولبنان

وكالانت/سما/

قالت منظمة الأمم المتحدة للأطفال “يونيسف”، إن حياة الأطفال في الشرق الأوسط تتعرض للدمار بسبب الصراعات المستمرة.

وذكرت المديرة التنفيذية للمنظمة كاثرين راسل، في بيان بشأن الصراعات المتواصلة بالشرق الأوسط، أن “حياة الأطفال في إسرائيل وفلسطين ولبنان تتفكك بطريقة لا يمكن تصورها يوما بعد يوم”.

وشددت راسل على ضرورة التزام جميع الأطراف بحماية المدنيين، في مقدمتهم الأطفال والعاملون في مجال المساعدات الإنسانية والمدارس والمرافق الصحية، مؤكدة على ضرورة سماح كافة الأطراف بالوصول غير المقيد إلى المساعدات المنقذة للحياة.

وأشارت إلى أن هذه الالتزامات “تم تجاهلها بشكل واضح” بالمنطقة، وأن “الأطفال لا يبدأون الحروب، وليس لديهم القدرة على إنهائها، لكن حياتهم تدمرها الصراعات”.

وأردفت: “قتل عشرات آلاف الأطفال، ولا يزال الآلاف في الأسر، ونازحون، وأيتام، وغير ملتحقين بالمدارس، ومصابون بصدمات نفسية بسبب العنف والحرب”، كما طالبت بإنهاء العنف ضد الأطفال.

وفي وقت سابق، قال المسؤول الأممي للشؤون الإنسانية في فلسطين جيمي ماكغولدريك، إن الأطفال في قطاع غزة يتعرضون لمخاطر المرض والقنابل.

وأضاف ماكغولدريك، أن 625 ألف طفل محرومون من سنة دراسية كاملة، مبينا أن سكان غزة يواجهون تهديد الجوع والظروف غير الصحية ونقص الرعاية.

ودعا إلى ضمان استقبال وإرسال وتوزيع المساعدات بشكل آمن في غزة، مشيرا إلى أن الهجمات على الأونروا غير مقبولة وتعرض جهودنا للخطر.

ودعا ماكغولدريك لتوفير الحماية للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني، كما أكد أن من الضروري فتح جميع المعابر من أجل إيصال المساعدات، بما في ذلك معبر رفح.

ومطلع الشهر الجاري، قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير، "إن هجمات الحكومة الإسرائيلية وحصارها غير القانوني على غزة ألحقا صدمة ومعاناة شديدتين بالأطفال الفلسطينيين، خصوصا ذوي الإعاقة"

وتسبب استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي للأسلحة المتفجرة بشكل مكثف في إصابات خطيرة أفضت إلى إعاقات دائمة وندوب مدى الحياة لدى الأطفال في غزة، وفق المنظمة.

ويوثق التقرير المكوّن من 83 صفحة بعنوان "دمروا ما في داخلنا: الأطفال ذوو الإعاقة في ظل الهجمات الإسرائيلية على غزة"، أن أطفال غزة الذين أصبحت لديهم إعاقة والذين كانت لديهم أصلا إعاقة يواجهون وضعا أمنيا محفوفا بالمخاطر وصعوبات إضافية، بينما يكافحون للامتثال لأوامر الإخلاء المتكررة للجيش الإسرائيلي، ويفتقرون إلى تحذير مسبق فعال من الهجمات.