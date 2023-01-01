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تفاصيل مقتل ضابط كبير للاحتلال على حدود لبنان قبل عام على يد حركة الجهاد الإسلامي

الأحد 13 أكتوبر 2024 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل مقتل ضابط كبير للاحتلال على حدود لبنان قبل عام على يد حركة الجهاد الإسلامي



القدس المحتلة/سما/

كشفت القناة 12 العبرية، عن تفاصيل مقتل ضابط كبير بجيش الاحتلال، واثنين من الجنود، في عملية اقتحام نفذها مقاومان من حركة الجهاد الإسلامي، عبر الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
 


وأشارت إلى أن المقاومين دخلا إلى فلسطين المحتلة، عبر بلدة الضهيرة اللبنانية الحدودية، وهناك اشتبكا مع المقدم عليم عبد الله، الذي كان يشغل منصب نائب قائد اللواء 300 برعام، واثنين من جنود الاحتلال، قبل أن يردياهم قتلى.


ولفتت القناة إلى أن جيش الاحتلال، تسلل إلى البلدة أمس، وقام بتفخيخ عدد من المباني من بينها مسجدها، وقام بتفجيرها بالكامل.

وقالت إن القتلى الذين سقطوا في الاشتباك، هم عليم عبد الله وهو درزي من قرية يانوح جت شمال فلسطين المحتلة، والجنديان جواد عامر وإلعاد مولخو.

وقد أعلن جيش الاحتلال، حينها عن إفشال محاولة التسلل، وقتل المقاومين أثناء محاولتهم عبور الحدود.

 

 

 

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