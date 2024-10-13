قناة عبرية: "إسرائيل" حددت نوع "الرد" على إيران لكن لم تحدد الموعد

القدس المحتلة/سما/

أفادت "القناة 12" العبرية" الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي يستعد للعمل ضد إيران بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وذكرت القناة الخاصة أن "إسرائيل" حددت نوع الرد الذي ستتخذه، لكن لم يتم تحديد توقيته بعد.

ومساء السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي عن نشر الولايات المتحدة لمنظومة "ثاد"، وهي منظومة مخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، وذلك تحسبًا لتهديدات إيرانية.

ويُعتبر هذا النشر جزءًا من الاستعدادات الإسرائيلية لشن ضربة كبيرة ضد إيران بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته الأخيرة في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأشارت "القناة 12" إلى أن الأنظمة الدفاعية "ثاد" ستُشغل بواسطة جنود أمريكيين في "إسرائيل"، بعد أن تم التدريب على هذه الخطوة سابقًا.

وتم تصميم "ثاد" لاعتراض الصواريخ الباليستية، ما قد يعزز نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي بشكل كبير.

تجدر الإشارة إلى أن "ثاد" من إنتاج شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، وتُعتبر المنظومة الأمريكية الوحيدة المصممة لاعتراض الأهداف داخل وخارج الغلاف الجوي.

وقبل اعتماد "ثاد"، كانت الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعتمد على ثلاث منظومات هي "آرو" و"مقلاع داود" و"القبة الحديدية"، التي فشلت جميعها في اعتراض عدد من الصواريخ الإيرانية خلال الهجوم الأخير.

وفي ردٍ على اغتيالات الاحتلال الإسرائيلي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أطلقت إيران عشرات الصواريخ على أهداف إسرائيلية، ما أدى إلى إصابات وأضرار جسيمة.



وقد تعهد نتنياهو وقادة إسرائيليون بشن هجوم كبير على طهران، مع بعض الدعوات لمهاجمة المنشآت النووية والنفطية الإيرانية.

في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني موقف بلاده الرافض للتصعيد، مشددًا على أن إيران لا تخشى الحرب وهي جاهزة لجميع الاحتمالات، حيث إن قواتها المسلحة في أعلى درجات التأهب، وفقًا لتصريحاته.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن "الإسرائيليين يدركون تمامًا أن صواريخنا قادرة على الوصول إلى جميع أهدافها". وأضافت أن الكيان الصهيوني يجب أن "يتجنب العبث بقدراتنا"، مؤكدة أنها سترد بشكل فوري على أي هجوم يستهدف مؤسساتها أو بنيتها التحتية.