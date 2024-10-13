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"حزب الله": "إسرائيل" تستخدم القنابل العنقودية المحرمة دوليا في قصف بلدات الجنوب

الأحد 13 أكتوبر 2024 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله": "إسرائيل" تستخدم القنابل العنقودية المحرمة دوليا في قصف بلدات الجنوب



بيروت/سما/

أكد "حزب الله" اللبناني أن الجيش الإسرائيلي استخدم اليوم الأحد قذائف محشوة بالقنابل العنقودية المحرمة دوليا في قصف المنطقة بين بلدتي حانين والطيري في جنوب لبنان.


وجاء في بيان العلاقات الإعلامية في "حزب الله": "أقدم العدو الإسرائيلي صباح اليوم الأحد على قصف المنطقة الواقعة بين بلدتي حانين والطيري بصواريخ محشوة بالقنابل العنقودية المحرمة دوليا".


وأضاف: لم نُفاجأ أبدا بالجريمة الهمجية الجديدة والتي تضاف إلى سلسلة جرائمه ضد الشعبين اللبناني والفلسطيني وذلك بعد عجزه الفاضح في ميدان المواجهة المباشرة مع مجاهدي المقاومة الإسلامية".

وتابع الحزب اللبناني: "إن العدو الصهيوني المدعوم عسكريا وسياسيا من والولايات المتحدة الأمريكية والذي يقصف المستشفيات وسيارات الإسعاف لم يتجرأ على مثل هذه الخطوة إلّا لإدراكه العجز الفاضح لما يُسمى بالمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية إزاء هذه الجرائم الجديدة".

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