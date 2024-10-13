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مشافي شمال قطاع غزة تعاني ضغطا كبيرا جراء الحصار

الأحد 13 أكتوبر 2024 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشافي شمال قطاع غزة تعاني ضغطا كبيرا جراء الحصار



غزة/سما/

أفاد مدير مشفى العودة محمد صالحة بأن المنظومة الصحية في شمال قطاع غزة ومخيم جباليا تعاني من ضغط كبير جدا، في ظل الحصار الكامل الذي تعانيه المنطقة لليوم الثامن على التوالي.


وأوضح صالحة في إفادة صحفية اليوم الأحد أن مشفى العودة تستقبل عشرات الإصابات يوميا ما أنهك الطواقم الطبية أمام عدد العمليات الجراحية المعقدة جدا.

وشدد على أن حياة العديد من الجرحى مرهون بإدخال الوقود والمستلزمات الطبية اللازمة التي منعت الإسرائيل دخولها إلى القطاع.

ووصل عدد من الأسرى إلى مستشفى الأوروبي بخانيونس بعد إفراج القوات الإسرائيلية  عنهم من سجونها اليوم.

وأعلنت صحة غزة اليوم الأحد بلوغ حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع منذ 373 يوما 42.227 شهيدا، و98.464 مصابا.

وناشد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة المجتمع الدولي إنقاذ مستشفيات الشمال المهددة بالخروج عن الخدمة بسبب تأزم الوضع وبعد تكثيف إسرائيل لغاراتها على شمال القطاع.

أكد مكتب الإعلام الحكومي بغزة أن الجيش الإسرائيلي يعزز ممارسة الإبادة الجماعية في محافظة شمال قطاع غزة بما فيها مخيم جباليا، من خلال ارتكاب المجازر والقتل العمد.

وفي صباح 6 أكتوبر الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية برية في جباليا بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة"، وذلك بعد ساعات من بدء هجمة مكثفة على المناطق الشرقية والغربية شمالي القطاع منها جباليا هي الأعنف منذ مايو الماضي.

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