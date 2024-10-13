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سرايا القدس تقصف"سديروت" ومواقع للاحتلال جنوب غزة (شاهد)

الأحد 13 أكتوبر 2024 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
سرايا القدس تقصف"سديروت" ومواقع للاحتلال جنوب غزة (شاهد)



غزة/سما/

بثت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، الأحد، مشاهد لعمليات قصف قامت بها لمستوطنة سديروت، شمال شرق قطاع غزة، ومقر قيادة قوات الاحتلال في منطقة جحر الديك جنوب  شرق غزة.

ويظهر في التسجيل مقاتلو سرايا القدس وهم يجهزون ويطلقون صواريخ وقذائف هاون إلى جانب صاروخ من طراز "107" صوب سديروت ومركز للتحكم والسيطرة تابع لقوات الاحتلال في منطقة جحر الديك.


ويواصل الاحتلال حصار مخيم جباليا شمال قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي، مع قيامه بعمليات نسف للمنازل، واستهداف كل ما يتحرك وسط أوضاع إنسانية صعبة، مع انتشار المجاعة بفعل نقص الماء والغذاء.

ونسفت، قوات الاحتلال، الأحد، عددا من منازل المواطنين باستخدام الروبوتات المتفجرة، بالتزامن مع اشتعال النيران في مناطق عديدة في المخيم إثر القصف المتكرر، فيما قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال يمنع الطواقم الإسعافية والدفاع المدني من انتشال أكثر من 75 شهيداً من أصل 285 شهيداً قتلهم الاحتلال خلال الأيام الثمانية الماضية.

 

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