في معارك دامية مع حزب الله ..مقتل واصابة 30 جنديا اسرائيليا منذ صباح اليوم

القدس المحتلة / سما/

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي إصابة 25 جنديا في معارك جنوب لبنان منذ صباح اليوم الأحد فيما تحدثت وسائل اعلام عبرية عن مقتل خمسة جنود في معارك مع حزب الله .

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم عن حدث أمني صعب في الشمال، وذلك مع إعلان المقاومة خوضها اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع "رامية"، بالتزامن مع مواصلتها استهداف المستوطنات الشمالية، حيث تدوّي صفارات الإنذار في حيفا و"الكريوت".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان.