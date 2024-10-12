الهلال الأحمر الفلسطيني يبدأ غداً حملة تطعيم ضد شلل الأطفال ويعزز المناعة بفيتامين "أ"

غزة/سما/

تشارك دائرة الرعاية الأولية التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، في الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال، بالتعاون مع كلاً من منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، والأونروا، والتي ستبدأ غداً الإثنين الموافق 14 أكتوبر 2024، وتستهدف الحملة تطعيم الأطفال "الجرعة الثانية"، دون سن العاشرة في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية الأطفال من الأمراض المعدية، خاصةً مع تدهور الأوضاع الصحية في القطاع. ستستمر الحملة لمدة ثلاثة أيام، مع إمكانية تمديدها ليوم إضافي إذا اقتضت الحاجة، وستشمل العيادات التالية: عيادة دير البلح، عيادة البصة، عيادة السوارحة، عيادة الزوايدة، وعيادة النصيرات. وستكون مواعيد التطعيمات اليومية من 7 صباحاً حتى 1 ظهراً. إلى جانب التطعيم، ستُقدَّم مكملات فيتامين "أ" للأطفال، بهدف تعزيز مناعة الأطفال في ظل التحديات الصحية المرتبطة بتدهور معايير النظافة في غزة. ويأتي هذا الدعم بالتعاون مع منظمة اليونيسف التي توفر المكملات الضرورية للأطفال.