  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

حكومة نتنياهو: لن نسحب إعلان غوتيريش شخصية غير مرغوب فيها

الأحد 13 أكتوبر 2024 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
حكومة نتنياهو: لن نسحب إعلان غوتيريش شخصية غير مرغوب فيها



القدس المحتلة/سما/

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن تل أبيب لن تلغي قرارها إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شخصية غير مرغوب فيها.

وكتب كاتس على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم السبت: "بإمكان غوتيريش أن يستمر في جمع التواقيع تأييدا له في الأمم المتحدة، لكن القرار لن يتغير".

وأضاف أن استطلاع رأي يشير إلى أن 87% من الرأي العام في إسرائيل يؤيدون هذا القرار.

يذكر أن إسرائيل أعلنت الأمين العام للأمم المتحدة شخصية غير مرغوب فيها، وحظرت عليه دخول الأراضي الإسرائيلية يوم 2 أكتوبر الجاري، بسبب عدم إدانته للهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.

وتجدر الإشارة إلى أن 105 أعضاء في الأمم المتحدة دانوا قرار حكومة دولة الاحتلال إعلان غوتيريش شخصية غير مرغوب فيها.

الأكثر قراءة اليوم

ضباط اسرائيليون كبار : حكومة نتنياهو تخطط للضم التدريجي لاجزاء كبيرة من قطاع غزة

"سي أن أن": فوز "إسرائيل" على حزب الله ليس سهلاً.. قدراته تفاجئ المراقبين

"ناشيونال إنترست": توسع الحرب ينذر بكارثة لـ"إسرائيل"

“الروبوتات المفخخة”.. براميل نارية إسرائيلية لإبادة شمال غزة (فيديو)

حماس لأهالي الأسرى الإسرائيليين بغزة: مصير أبنائكم إلى المجهول! (فيديو)

أهوال الحرب.. أطباء وممرضون أمريكيون يروون شهادات صادمة من غزة

المقاومة بغزة تستهدف دبابات الاحتلال في جباليا.. وتقصف عسقلان بالصواريخ

الأخبار الرئيسية

ضباط اسرائيليون كبار : حكومة نتنياهو تخطط للضم التدريجي لاجزاء كبيرة من قطاع غزة

الاعلام العبري: إجلاء جنود جرحى بالمروحيات إثر حدث صعب على حدود لبنان وقصف حيفا بالصواريخ

حرب الإبادة مستمرة في شمال غزة.. شهداء وجرحى وتحذير من مجاعة بسبب نقص الماء والغذاء

photo_2024-10-12_21-07-50

11 شهيدا في غارت للاحتلال على مخيمي النصيرات وجباليا

undefined

"سي أن أن": فوز "إسرائيل" على حزب الله ليس سهلاً.. قدراته تفاجئ المراقبين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية