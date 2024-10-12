حكومة نتنياهو: لن نسحب إعلان غوتيريش شخصية غير مرغوب فيها

القدس المحتلة/سما/

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن تل أبيب لن تلغي قرارها إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شخصية غير مرغوب فيها.

وكتب كاتس على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم السبت: "بإمكان غوتيريش أن يستمر في جمع التواقيع تأييدا له في الأمم المتحدة، لكن القرار لن يتغير".

وأضاف أن استطلاع رأي يشير إلى أن 87% من الرأي العام في إسرائيل يؤيدون هذا القرار.

يذكر أن إسرائيل أعلنت الأمين العام للأمم المتحدة شخصية غير مرغوب فيها، وحظرت عليه دخول الأراضي الإسرائيلية يوم 2 أكتوبر الجاري، بسبب عدم إدانته للهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.

وتجدر الإشارة إلى أن 105 أعضاء في الأمم المتحدة دانوا قرار حكومة دولة الاحتلال إعلان غوتيريش شخصية غير مرغوب فيها.