ثلاثة شهداء وجرحى في قصف الاحتلال مدينة غزة والبريج

غزة / سما/

استشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، صباح اليوم السبت، في قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة والبريج.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد مواطنين اثنين، واصابة آخرين، في قصف مسيّرة مجموعة مواطنين قرب ميناء الصيادين غرب مدينة غزة.

كما استشهد مواطن قبل قليل، في قصف مسيّرة مخيم البريج وسط القطاع، فيما أصيب عدد آخر بجروح، في قصف الاحتلال منزلا بمنطقة الفالوجا في جباليا شمال القطاع، الذي يتعرض لقصف مدفعي متواصل.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,126 مواطنين، وإصابة 98,117 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.