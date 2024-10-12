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صحيفة : الحوثيون يستعدون لمعركة بحرية مع إسرائيل ومهاجمة القواعد الاميريكية بالمنطقة

الأحد 13 أكتوبر 2024 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة : الحوثيون يستعدون لمعركة بحرية مع إسرائيل ومهاجمة القواعد الاميريكية بالمنطقة



سما / وكالات /

قالت مصادر عسكرية في صنعاء، لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، إن الحوثيين يستعدون لمعركة بحرية مباشرة مع إسرائيل والولايات المتحدة.

ووفقا للمصادر، فإن مشاة البحرية الإسرائيلية والأمريكية في البحر الأبيض المتوسط ​​ستكون أهدافا للصواريخ والطائرات بدون طيار من صنعاء، في حين أنه من الممكن أن تشارك "المقاومة الإسلامية" في العراق وحزب الله أيضا في العمليات.

وكتب أن الحوثيين يعتبرون الاستعدادات الإسرائيلية الأمريكية للهجوم على إيران بمثابة "تصعيد جديد" سيدفع نحو معركة منطقة جديدة سيكون اليمن جزءا منها، وأن أي مشاركة أمريكية في هجوم على إيران ستؤدي إلى تحركات يمنية عراقية ضد القواعد الأمريكية في المنطقة.

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