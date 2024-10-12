حرب الإبادة مستمرة في شمال غزة.. شهداء وجرحى وتحذير من مجاعة بسبب نقص الماء والغذاء

غزة / سما/

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، الأحد، جراء قصف مدفعي وجوي إسرائيلي عنيف يستهدف مخيم وبلدة جباليا وبلدتي بيت لاهيا وبيت حانون شمالي قطاع غزة، في حملة إبادة جديدة تنفذها القوات الإسرائيلية منذ 8 أيام في شمال القطاع.

وأفاد شهود عيان بأن القوات الإسرائيلية تواصل منذ مساء السبت قصفا مدفعيا وجويا على منطقة جباليا وبلدتي بيت لاهيا وبيت حانون.

وذكر الشهود، أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات نسف لعشرات المباني السكنية في مخيم وبلدة جباليا ومنطقة التوام في بلدة بيت لاهيا.

وأشاروا إلى أن عشرات الشهداء تتناثر جثثهم في شوارع وأزقة مخيم وبلدة جباليا جراء قصف القوات الإسرائيلية التي تستهدف أيضاً كل من يحاول الوصول إليهم، إضافة لنقص حاد في الماء والغذاء وسط تحذيرات من مجاعة تضرب المناطق المحاصرة.

كما أفادت مصادر طبية ومسعفون لمراسل الأناضول، بأن القصف الإسرائيلي المتواصل منذ مساء السبت، خلف عددا كبيرا من الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء وطواقم الإسعاف لا تستطيع الوصول إليهم بسبب الحصار الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على المنطقة.

وفي حي التفاح المجاور من الجنوب لبلدة جباليا، أصيب 6 فلسطينيين معظمهم أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا، وفق مصادر طبية في مستشفى المعمداني بمدينة غزة.