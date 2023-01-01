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11 شهيدا في غارت للاحتلال على مخيمي النصيرات وجباليا

الأحد 13 أكتوبر 2024 12:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
11 شهيدا في غارت للاحتلال على مخيمي النصيرات وجباليا



غزة/سما/

استشهد 11 مواطنا وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيمي النصيرات وجباليا في قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء في القطاع منذ الفجر إلى 37.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 7 مواطنين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، وباستشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على مخيم جباليا شمال القطاع، مضيفة أن العدد مرشح للزيادة في ظل وجود مصابين في حالات حرجة.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال تضع سواتر ترابية في الشوارع الرئيسية بين مدينة غزة وشمال القطاع، مشيرةً إلى أن الاحتلال يعمل على فصل المدينة عن مناطق الشمال في عدوانه البري المتواصل منذ ثمانية أيام.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال نسفت عشرات المنازل في مخيم جباليا باستخدام "روبوتات" متفجرة، مخلفةً العشرات من الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,175 مواطنا، وإصابة 98,336آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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