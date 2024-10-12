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متظاهرون مناصرون لفلسطين في برلين: ألمانيا تموّل وإسرائيل تقصف

الأحد 13 أكتوبر 2024 12:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
متظاهرون مناصرون لفلسطين في برلين: ألمانيا تموّل وإسرائيل تقصف



برلين/سما/

شارك مئات الأشخاص، السبت، في مسيرة بالعاصمة الألمانية برلين، تنديدا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وبدأت المسيرة الداعمة لفلسطين من ساحة إنسبروك، واستمرت حتى محطة مترو شتيغليتس، في برلين.

وردد المشاركون في المسيرة هتافات “أوقفوا تمويل الإبادة الجماعية” و”أوقفوا المجازر”، و”ألمانيا تموّل وإسرائيل تقصف”.

واتخذت الشرطة تدابير أمنية مشددة خلال المسيرة، شملت توقيف عدد من المشاركين للتحقق من هوياتهم، ثم أفرجت عنهم.

وبدعم أمريكي، خلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

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