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18 شهيدا وعشرات الجرحى في غارات الاحتلال المتواصلة على لبنان

الأحد 13 أكتوبر 2024 12:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
18 شهيدا وعشرات الجرحى في غارات الاحتلال المتواصلة على لبنان



بيروت/سما/

استشهد 18 شخصا وأصيب آخرون، اليوم السبت، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان.

وأفادت وكالة الأبناء اللبنانية، باستشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة شخص بجروح خطيرة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية على طريق القطراني في البقاع الغربي.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد أربعة أشخاص وإصابة 18 آخرين بجروح، في غارة شنتها طائرات الاحتلال على بلدة برجا قضاء الشوف.

كما أعلنت استشهاد شخصين على الأقل وإصابة أربعة آخرين في غارة للاحتلال على دير بللا البترون، واستشهاد 9 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح في غارة للاحتلال على المعيصرة قضاء كسروان، وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح في غارة للاحتلال على بريتال-بعلبك الهرمل.

وشنت طائرات الاحتلال غارات على بلدات حانين وشقرا وعلما الشعب والناقورة والمنصوري، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدة الجبين وسهل مرجعيون.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على البلاد منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 2255 شهيدا و10,524 جريحا.

ومنذ 23 أيلول/سبتمبر الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في فلسطين منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

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