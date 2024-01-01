"حزب الله" يستهدف بصاروخ موجه قوة إسرائيلية تحاول التسلل إلى جنوب لبنان ويوقع قتلى وجرحى

بيروت/سما/

أفاد مصادر صحفية في لبنان بأن "حزب الله" استهدف مساء اليوم السبت، قوة من الجيش الإسرائيلي حاولت التسلل من ناحية أطراف بلدة رامية في جنوب لبنان، ما أسفر عن إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح.



وأوضحت أن "قوة من الجيش الإسرائيلي حاولت التسلل من ناحية أطراف بلدة رامية جنوبي لبنان، فرصدها مقاتلو "حزب الله"، حيث تم استهدافها بصاروخ موجه، ما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح، وسط محاولات من قبل الجيش الإسرائيلي لسحب القوة المستهدفة والاصابات".



من جهته، أصدر "حزب الله" بيانا حول هذه العملية قال فيه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، وأثناء محاولة تسلل قوة مشاة للعدو إلى الأراضي اللبنانية من جهة موقع رامية إستهدفها ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:45 من مساء اليوم السبت بصاروخ موجه ‏وأوقعوهم بين قتيل وجريح". ‏

وأشار المصادر إلى أن الجيش الإسرائيلي شن غارة استهدفت بلدة الضهيرة جنوبي لبنان، بالتزامن مع عملية تمشيط ينفذها بالأسلحة الرشاشة، وإطلاق قذائف مدفعية هاون من عيار120 ملم على أطراف البلدة.

وفي ساعات المساء، أعلن "حزب الله" استهدافه لثكنة معاليه غولاني وقاعدة "حوما" وقوات تابعة للجيش الإسرائيلي بالصواريخ.