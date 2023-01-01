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حزب الله يكشف عن هجوم بالطائرات المسيّرة استهدف تل أبيب

السبت 12 أكتوبر 2024 11:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله يكشف عن هجوم بالطائرات المسيّرة استهدف تل أبيب



بيروت/سما/

كشف "حزب الله"، السبت، عن قيام عناصره باستهداف ضواحي تل أبيب المحتلة بالطائرات المسيرة الانقضاضية.

ولم يوضح الحزب ما إذا كان الهجوم جرى تنفيذه السبت أم الجمعة، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له، مساء الجمعة، تضرر مبنى في مدينة هرتسيليا بمنطقة تل أبيب الكبرى، إثر
وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي عن وصول مسيرات من لبنان إلى تل أبيب منذ بدء الحرب في جبهة لبنان بـ8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والتي تطورت مؤخرا إلى حرب إسرائيلية شاملة على لبنان.

وتبعد هرتسليا بضعة كيلومترات عن أهداف مهمة، بينها مطار بن غوريون في مدينة اللد (المطار الرئيسي لتل أبيب)، ومقر وزارة الحرب، ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية في تل أبيب.

وفي بيان آخر قال "حزب الله" إن عناصره "استهدفوا قاعدة حوما في الجولان السوري ‏المحتل بصلية صاروخية".

كما استهدف عناصر "حزب الله" ثكنة معاليه غولاني (في الجولان المحتل) "بصلية صاروخية" وفق بيان للحزب.

وقالت "القناة 12" العبرية الخاصة، إن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 10 صواريخ من جنوب لبنان نحو هضبة الجولان، حيث تم اعتراض بعضها، فيما سقطت الأخرى بمناطق مفتوحة".

وبحسب القناة، "لم يؤد إطلاق الصواريخ لوقوع إصابات".

ودوت صفارات الإنذار في بلدة مجدل شمس، ومستوطنة كيدمات تسفي، في هضبة الجولان، وفق القناة ذاتها.

وفي بيان آخر، قال "حزب الله"، إن عناصره "استهدفوا تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفر جلعادي (في الجليل شمال) بصلية صاروخية".

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